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Вешняковские ветераны заняли второе место на турнире по дартс
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Вешняковские ветераны заняли второе место на турнире по дартс 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Четвёртую годовщину вхождения Крыма в состав Российской Федерации вешняковцы отметили турниром по игре в дартс.
Организатором соревнований выступило ГБУ «Центр Вешняки», а их участниками стали представители ветеранских организаций района.
Председатель Совета ветеранов района Вешняки Андрей Бобринский в своём обращении к присутствующим подчеркнул важность этой даты для всей страны. Он поздравил всех с четырёхлетием возвращения Республики Крым домой и пожелал всем хорошего настроя на соревнованиях. Он подчеркнул, что главное — не победа, а участие, тем более в такой день.
Участие в турнире приняли представители советов ветеранов не только Вешняков, но и других районов ВАО. Спортсмены энергично кидали дротики, а в перерывах пили чай, также им был показан военно-патриотический фильм.
В результате в командном первенстве победили физкультурники из района Новогиреево, на втором месте — Вешняки, на третьем — команда из Перово.
Призерами в личном первенстве стали:
I место — И. В. Грязных, II место — Н. Байшев, III место — А. А. Бобринский.
Они получили кубки, медали и грамоты.
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