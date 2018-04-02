Вешняковские ветераны заняли второе место на турнире по дартс

Четвёртую годовщину вхождения Крыма в состав Российской Федерации вешняковцы отметили турниром по игре в дартс.

Организатором соревнований выступило ГБУ «Центр Вешняки», а их участниками стали представители ветеранских организаций района.

Председатель Совета ветеранов района Вешняки Андрей Бобринский в своём обращении к присутствующим подчеркнул важность этой даты для всей страны. Он поздравил всех с четырёхлетием возвращения Республики Крым домой и пожелал всем хорошего настроя на соревнованиях. Он подчеркнул, что главное — не победа, а участие, тем более в такой день.

Участие в турнире приняли представители советов ветеранов не только Вешняков, но и других районов ВАО. Спортсмены энергично кидали дротики, а в перерывах пили чай, также им был показан военно-патриотический фильм.

В результате в командном первенстве победили физкультурники из района Новогиреево, на втором месте — Вешняки, на третьем — команда из Перово.

Призерами в личном первенстве стали:

I место — И. В. Грязных, II место — Н. Байшев, III место — А. А. Бобринский.

Они получили кубки, медали и грамоты.