Якин извинился за фразу на пресс-конференции

Главный тренер «Грассхоппера» Мурат Якин принес извинения за неудачную фразу на пресс-конференции. Ранее 43-летний специалист отстранил от тренировок защитника Милана Вилотича за высказывания во внутрикомандном чате. Серб написал гневное сообщение в адрес Якина на английском языке. Когда экс-тренера "Спартака" спросили о влиянии этих слов на других футболистов, тот ответил: «Половина команды не умеет читать, другая половина не понимает».

Через несколько дней Якин прокомментировал сказанное.

— Никого не ходил обидеть, — приводит Blick слова специалиста. — Я не оскорблял своих игроков, я пытался поднять всем настроение. Если есть люди, которые неправильно меня поняли, то приношу свои извинения.