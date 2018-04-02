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Якин извинился за фразу на пресс-конференции
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Якин извинился за фразу на пресс-конференции 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Грассхоппера» Мурат Якин принес извинения за неудачную фразу на пресс-конференции. Ранее 43-летний специалист отстранил от тренировок защитника Милана Вилотича за высказывания во внутрикомандном чате. Серб написал гневное сообщение в адрес Якина на английском языке. Когда экс-тренера "Спартака" спросили о влиянии этих слов на других футболистов, тот ответил: «Половина команды не умеет читать, другая половина не понимает».
Через несколько дней Якин прокомментировал сказанное.
— Никого не ходил обидеть, — приводит Blick слова специалиста. — Я не оскорблял своих игроков, я пытался поднять всем настроение. Если есть люди, которые неправильно меня поняли, то приношу свои извинения.
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