Готовы к пиру или к чуме? 

Время вышло. Время пришло. Россия готовится принять Чемпионат мира по футболу, а мир спрашивает себя, готова ли она. Вопросы озвучены. Ждем ответа от крупнейшего в мире спектакля.
Он стоял в свете рампы, сияющий и уверенный в себе, в одной руке — бокал шампанского, в другой — чемпионат мира. Владимир Путин любезничал с Марадоной, смеялся, поднимал бокал, а потом поднялся на трибуну как глава государства, готовый обратиться с речью ко всему миру.
«Мы сосредоточимся на том, чтобы устроить праздник, который объединит всю большую футбольную семью. Чемпионат мира будет мероприятием на самом высоком уровне».
Потом он покинул сцену и наблюдал за тем, как Россия в ходе жеребьевки попадает в одну группу с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией, и колесо спекуляций начинает раскручиваться.
Россия готова, считала Россия. А вот и нет, возразил весь остальной мир.
Танцевала одно лето
Сядем в машину времени и настроим ее на лето 2008 года. Тогдашняя Россия стремительно и изящно неслась вперед, оставив позади Швецию и Голландию на волне своего сине-бело-красного оптимизма. Дорогу указывал футбольный гений Андрей Аршавин, а через месяц Москва приняла финал Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Годом позже Россия вытянула счастливый билет, получила право проводить Чемпионат мира 2018 года. Так началась гонка за репутацией признанной и уважаемой футбольной нации.
Главным тренером сборной стал демонический Фабио Капелло (Fabio Capello), самый высокооплачиваемый тренер в мире. Он выиграл несколько титулов с «Ювентусом», «Миланом» и «Реалом». Он знает, как выстраивать неприступные крепости в зоне своей штрафной площади. Так в чем проблема? Капелло не очень-то разбирается в изменениях. А футбол развивается, и сейчас Капелло теряет хватку. А у страны с одиннадцатью часовыми поясами внезапно возникли трудности с тем, чтобы сколотить команду из одиннадцати хороших игроков. Однако Юлия Журкина, администратор нового стадиона «Лужники», перед Чемпионатом мира в Бразилии в 2014 году призывала к спокойствию.
«Плей-офф в Бразилии просто поможет нам в одном — получить настоящий опыт того, что нас ожидает».
Журкина имела в виду Чемпионат мира в России. Вот там русские должны блистать. А не сейчас. И что же бывает, когда смотрят в будущее вместо настоящего? Когда так сосредоточиваются на завтрашнем дне, забывают про сегодня.
После сияющего лета 2008 года России не удалось из интересного феномена превратиться в сенсацию. Аршавина больше нет. Есть Алан Дзагоев, но он — лишь звено между полузащитниками и нападающими, а вовсе не мостик от мечты к реальности. Ну, Игорь Акинфеев на воротах и Федор Смолов атакует, но это не те имена, которые наводят ужас на египетских стиляг и уругвайских коренных силачей, таких как Мохамед Салах (Mohamed Salah), Эдинсон Кавани (Edinson Cavani) и Луис Суарес (Luis Suarez). До Чемпионата мира осталось менее трех месяцев, а Россия — почти в самом низу рейтинга команд. А чтобы дополнить картину, окунем-ка нашу кисть в политическую краску.
«Пытаются скрыть правду»
Февраль сменился мартом, весна поглотила зиму, а Сергей Скрипаль сидел на скамейке в британском городе Солсбери. Бывший двойной агент наслаждался в компании дочери очередным днем ныне спокойной жизни. Но вдруг его начало трясти, а взгляд стал пустым. Скоро они с дочерью оба лежали без сознания, а 46 человек поблизости обратились за медицинской помощью. И вся планета пришла в движение.
«Чрезвычайно вероятно, что это было решение Путина приказать использовать нервно-паралитическое вещество на территории Британии, на территории Европы впервые после Второй мировой войны», — пророкотал глава британского МИД Борис Джонсон.
Британский палец указывал на восток. ЕС и США встали на сторону Британии. 27 стран выслали более ста российских дипломатов. Россия перешла в контрнаступление.
«Рано или поздно Великобритания ответит за свои бездоказательные обвинения. Они должны или представить доказательства, или извиниться», — заявил представитель Путина Дмитрий Песков.
Джонсон снова разъярился:
«Их отпирательства все более абсурдны. Классическая российская стратегия. Пытаются спрятать иголку истины в стогу лжи. Но им уже никого не обмануть».
После нервно-паралитической атаки державы одна за другой стали делать выпады в адрес России. Где правда? Легко заблудиться в политическом лесу, где живет большой злой медведь по имени Россия. Вполне по-человечески пытаться выяснить истину, ориентируясь на теории заговоров.
Ограничимся догадками. Владимир показал, что никому нельзя предавать свою страну? Может быть. И этого достаточно, чтобы понять, почему королевская семья разорвала свои приглашения на путинский спектакль этим летом? Пожалуй. Последняя капля, и чаша агрессии антагонистов России переполнена? Наверное.
Время почти пришло
«Дэйли Мэйл» (Daily Mail) во всеуслышание заявила, что Россия перед ЧМ собиралась накачать своих футболистов допингом. На пороге волшебной страны облажаться нельзя, тем более опозориться, вылетев из самой слабой группы. Примерно в то же самое время российские спортсмены узнали, что на зимней Олимпиаде им из-за допинговых нарушений придется выступать под нейтральным флагом. Никто из замешанных в этот суп не понимал, где заканчивалось одно и начиналось другое.
И вот в самый разгар этих событий Россия приглашает всех на праздник.
В самой большой стране пройдет Чемпионат мира. Будут играть и на арене в Санкт-Петербурге, той самой, которую строили на девять лет дольше, чем предполагалось, и она обошлась в сумму, в пять раз превышающую изначальный план. Попинаем мячик в государстве, где выпендриваются Лионель Месси (Lionel Messi) и Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo), Неймар (Neymar) бросает вызов обоим, а к быстрым ногам Антуана Гризманна (Antoine Griezmann) прикованы взгляды всей Франции.
Все прожектора будут направлены на них. И на Владимира Путина.
Допинговые скандалы? Применение нервно-паралитического газа? Бездействующая сборная? Взойдя на трибуну, чтобы обратиться ко всему миру, он лишь пожал плечами:
«Все, кто приедет сюда, увидят, как мы открыты и гостеприимны. Каждый, кто побывал в России, знает, как мы заботимся о своих друзьях. Здесь ведущие футболисты смогут проявить свое мастерство и показать настоящий большой футбол. Это будет мероприятие на самом высоком уровне».
Он покинул сцену, все такой же сияющий и уверенный в себе, и наблюдал, как сборную распределяют в одну группу с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.
Россия не готова, считает весь мир.
Конечно, мы готовы, возражает Россия.
Команды группы А Россия
Тренер — Станислав Черчесов. Звезда — Алан Дзагоев. Место в рейтинге ФИФА — 63.
Египет
Тренер — Эктор Купер (Hector Cuper). Звезда — Мохамед Салах. Место в рейтинге ФИФА — 44.
Уругвай
Тренер — Оскар Табарес (Oscar Tabarez). Звезда — Луис Суарес. Место в рейтинге ФИФА — 22.
Саудовская Аравия
Тренер — Хуан Антонио Пицци (Juan Antonio Pizzi). Звезда — Мохаммед аль-Сахлави (Mohammed Al-Sahlawi). Место в рейтинге ФИФА — 69.