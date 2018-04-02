Готовы к пиру или к чуме?

Время вышло. Время пришло. Россия готовится принять Чемпионат мира по футболу, а мир спрашивает себя, готова ли она. Вопросы озвучены. Ждем ответа от крупнейшего в мире спектакля.

Он стоял в свете рампы, сияющий и уверенный в себе, в одной руке — бокал шампанского, в другой — чемпионат мира. Владимир Путин любезничал с Марадоной, смеялся, поднимал бокал, а потом поднялся на трибуну как глава государства, готовый обратиться с речью ко всему миру.

«Мы сосредоточимся на том, чтобы устроить праздник, который объединит всю большую футбольную семью. Чемпионат мира будет мероприятием на самом высоком уровне».

Потом он покинул сцену и наблюдал за тем, как Россия в ходе жеребьевки попадает в одну группу с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией, и колесо спекуляций начинает раскручиваться.

Россия готова, считала Россия. А вот и нет, возразил весь остальной мир.

Танцевала одно лето

Сядем в машину времени и настроим ее на лето 2008 года. Тогдашняя Россия стремительно и изящно неслась вперед, оставив позади Швецию и Голландию на волне своего сине-бело-красного оптимизма. Дорогу указывал футбольный гений Андрей Аршавин , а через месяц Москва приняла финал Лиги чемпионов между « Манчестер Юнайтед » и «Челси». Годом позже Россия вытянула счастливый билет, получила право проводить Чемпионат мира 2018 года. Так началась гонка за репутацией признанной и уважаемой футбольной нации.

Главным тренером сборной стал демонический Фабио Капелло (Fabio Capello), самый высокооплачиваемый тренер в мире. Он выиграл несколько титулов с «Ювентусом», «Миланом» и «Реалом» . Он знает, как выстраивать неприступные крепости в зоне своей штрафной площади. Так в чем проблема? Капелло не очень-то разбирается в изменениях. А футбол развивается, и сейчас Капелло теряет хватку. А у страны с одиннадцатью часовыми поясами внезапно возникли трудности с тем, чтобы сколотить команду из одиннадцати хороших игроков. Однако Юлия Журкина, администратор нового стадиона «Лужники», перед Чемпионатом мира в Бразилии в 2014 году призывала к спокойствию.

«Плей-офф в Бразилии просто поможет нам в одном — получить настоящий опыт того, что нас ожидает».

Журкина имела в виду Чемпионат мира в России. Вот там русские должны блистать. А не сейчас. И что же бывает, когда смотрят в будущее вместо настоящего? Когда так сосредоточиваются на завтрашнем дне, забывают про сегодня.

«Пытаются скрыть правду»

Февраль сменился мартом, весна поглотила зиму, а Сергей Скрипаль сидел на скамейке в британском городе Солсбери. Бывший двойной агент наслаждался в компании дочери очередным днем ныне спокойной жизни. Но вдруг его начало трясти, а взгляд стал пустым. Скоро они с дочерью оба лежали без сознания, а 46 человек поблизости обратились за медицинской помощью. И вся планета пришла в движение.

Борис Джонсон. «Чрезвычайно вероятно, что это было решение Путина приказать использовать нервно-паралитическое вещество на территории Британии, на территории Европы впервые после Второй мировой войны», — пророкотал глава британского МИД

Британский палец указывал на восток. ЕС и США встали на сторону Британии. 27 стран выслали более ста российских дипломатов. Россия перешла в контрнаступление.

«Рано или поздно Великобритания ответит за свои бездоказательные обвинения. Они должны или представить доказательства, или извиниться», — заявил представитель Путина Дмитрий Песков

Джонсон снова разъярился:

«Их отпирательства все более абсурдны. Классическая российская стратегия. Пытаются спрятать иголку истины в стогу лжи. Но им уже никого не обмануть».

После нервно-паралитической атаки державы одна за другой стали делать выпады в адрес России. Где правда? Легко заблудиться в политическом лесу, где живет большой злой медведь по имени Россия. Вполне по-человечески пытаться выяснить истину, ориентируясь на теории заговоров.

Ограничимся догадками. Владимир показал, что никому нельзя предавать свою страну? Может быть. И этого достаточно, чтобы понять, почему королевская семья разорвала свои приглашения на путинский спектакль этим летом? Пожалуй. Последняя капля, и чаша агрессии антагонистов России переполнена? Наверное.

Время почти пришло

Дэйли Мэйл » (Daily Mail) во всеуслышание заявила, что Россия перед ЧМ собиралась накачать своих футболистов допингом. На пороге волшебной страны облажаться нельзя, тем более опозориться, вылетев из самой слабой группы. Примерно в то же самое время российские спортсмены узнали, что на зимней Олимпиаде им из-за допинговых нарушений придется выступать под нейтральным флагом. Никто из замешанных в этот суп не понимал, где заканчивалось одно и начиналось другое.

И вот в самый разгар этих событий Россия приглашает всех на праздник.

В самой большой стране пройдет Чемпионат мира. Будут играть и на арене в Санкт-Петербурге, той самой, которую строили на девять лет дольше, чем предполагалось, и она обошлась в сумму, в пять раз превышающую изначальный план. Попинаем мячик в государстве, где выпендриваются Лионель Месси (Lionel Messi) и Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo), Неймар (Neymar) бросает вызов обоим, а к быстрым ногам Антуана Гризманна (Antoine Griezmann) прикованы взгляды всей Франции.

Все прожектора будут направлены на них. И на Владимира Путина.

Допинговые скандалы? Применение нервно-паралитического газа? Бездействующая сборная? Взойдя на трибуну, чтобы обратиться ко всему миру, он лишь пожал плечами:

«Все, кто приедет сюда, увидят, как мы открыты и гостеприимны. Каждый, кто побывал в России, знает, как мы заботимся о своих друзьях. Здесь ведущие футболисты смогут проявить свое мастерство и показать настоящий большой футбол. Это будет мероприятие на самом высоком уровне».

Он покинул сцену, все такой же сияющий и уверенный в себе, и наблюдал, как сборную распределяют в одну группу с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.

Россия не готова, считает весь мир.

Конечно, мы готовы, возражает Россия.

Команды группы А Россия

Тренер — Станислав Черчесов . Звезда — Алан Дзагоев. Место в рейтинге ФИФА — 63.

Египет

Тренер — Эктор Купер (Hector Cuper). Звезда — Мохамед Салах. Место в рейтинге ФИФА — 44.

Уругвай

Тренер — Оскар Табарес (Oscar Tabarez). Звезда — Луис Суарес. Место в рейтинге ФИФА — 22.

Саудовская Аравия