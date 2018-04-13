Что нужно исправить в схеме розыгрыша плей-офф НХЛ 

Если внести некоторые изменения в схему плей-офф НХЛ, то станет интересней, а клуб Овечкина получит дополнительные шансы. Но это не точно.
В России принято критиковать регламент и правила, которые иногда меняют прямо по ходу сезона. А для того чтобы усилить интригу, предлагают ввести самые разнообразные новшества — например перекрёстный плей-офф. За океаном в этом плане тоже не всё идеально, но проблемы несколько другого характера: в погоне за интригой НХЛ вынуждает часть фаворитов вылетать уже на ранних стадиях.
Лидеров — долой
На протяжении 20 лет (с 1993-го по 2013-й) в Национальной хоккейной лиге действовали простые и вполне справедливые правила формирования соперников по первому раунду плей-офф. Первые восемь команд в таблице каждой конференции разбивали по логичным парам: победитель конференции играл с обладателем восьмого места, вторая строчка билась с седьмой, третья — с шестой, а четвёртая — с пятой. Реформа, проведённая пять лет назад, разрушила традиционный уклад, а новая схема, делающая акцент на борьбе внутри дивизиона, привнесла заметный элемент несправедливости.
Её главным недостатком является неизбежный вылет уже во втором раунде одного из главных фаворитов в каждой конференции. В нынешнем сезоне Восток будет вынужден распрощаться либо с «Бостоном», либо с «Тампой» (при условии, что они пройдут своих стартовых соперников), а Запад простится или с «Нэшвиллом», или с «Виннипегом». Следовательно из четвёрки лучших команд регулярного чемпионата до финалов конференций дойдёт в лучшем случае половина, что ещё сильнее принижает роль 82-матчевого марафона и увеличивает шансы «андердогов». «В этой схеме очень мало логики. Хоккеисты ждут не дождутся момента, когда этот формат будет пересмотрен на переговорах о новом коллективном соглашении», — безапелляционно заявил защитник «Вашингтона» Брукс Орпик. В том, что форматом недоволен именно представитель «столичных», нет никакого сюрприза, так как именно «Кэпиталз» можно считать главным пострадавшим от внедрённой идеи руководства лиги.
В чём сила?
Ситуация с шансами «Вашингтона» достаточно проста: третий год подряд команде из столицы США светит во втором раунде свидание с «Питтсбургом», от которого Овечкин и компания явно подустали. От «стальных» хоккеисты «Кэпиталз» вылетали за последние 10 лет уже трижды, и четвёртое свидание также вряд ли принесёт большую радость в стан коллектива Барри Тротца. Безусловно, в каждом конкретном сезоне складывалась по-разному, но общая предсказуемость подобного, уже хорошо изученного сценария, не перекрывается сенсационностью успехов в Западной конференции, где неожиданно выстреливали «Лос-Анджелес», «Чикаго» или «Нэшвилл». Соответственно интерес болельщиков команд «большого рынка» к турнирным раскладам оказывается несколько ниже, да и звёздные битвы приятнее видеть не в первом раунде, а поближе к итоговой победе.
«У нас есть шансы пройти всю дистанцию до финальной серии. Не возьмусь оценивать, насколько мы опытны и какая у нас глубина состава по сравнению с прошлым сезоном. Но в этом году вся лига стала чуть «мельче». Есть несколько команд, заметно выделяющихся на фоне остальных. Но мы находимся в числе тех, у которых хорошие возможности. Раньше из фаворитов выбивали нас, теперь к этой тенденции могут присоединиться другие. Посмотрим, что произойдёт, когда ещё несколько хороших команд будут выбиты во втором раунде», — туманно заявил генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан, который явно не является фанатом нынешней схемы розыгрыша. «Мне кажется, что этот формат более интересен, чем предыдущий. Матчи стали более интенсивными, соперники лучше знают друг друга, это ли не преимущество в борьбе?» — возразил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли, однако наиболее эмоциональных поклонников «Вашингтона» эти доводы не убедили.
Ясно одно: на протяжении двух предыдущих сезонов старая схема формирования сетки сделала бы невозможным свидания «Кэпиталз» и «Пингвинз» уже во втором раунде, отложив его до финала конференции. А там, глядишь, и кубковая борода «столичных» была чуть длиннее, и накопленная усталость вкупе с микротравмами могли качнуть чашу весов в другую сторону. «Два последних года в раздевалке во время плей-офф чувствовалось какое-то внешнее давление. Наверное, мы, как ветеранская группа, не хотим это признавать. Но мне кажется, что оно определённо было», — вновь взял слово Орпик, который, к слову, имеет победный опыт именно в стане «Пингвинз».
Тяжела корона?
В случае если во втором раунде Востока вновь встретятся команды Овечкина и Малкина, критика нынешней схемы может приобрести тотальный характер. Пока же большинство высказывается достаточно осторожно, не рискуя обвинять формат розыгрыша в собственных неудачах. «Когда два высоких „посева“ играют в первом или втором раунде, это выглядит несправедливо. Но в конечном счёте это хорошо для игры, потому что противостояние получается острым. Встречаются две команды, которые часто играют друг с другом, не любят друг друга и знают, что можно предпринять», — отметил защитник «Нью-Джерси» Бен Лавджой, выигравший Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» в 2016 году. «Я тоже не всегда согласен с тем, что происходит по сетке. Чтобы играть очередную серию против соперников по дивизиону, нужен особый настрой. На это надо настраиваться в первую очередь», — добавил форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс.
Единой идеи, какой вариант схемы будет лучше нынешней, у игроков и функционеров нет: возвращение к формату «1-8» или же внедрение варианта «1-16» также вызовет недовольства, к тому же появление в НХЛ 32-й команды из Сиэтла непредсказуемо изменит ситуацию.
«Вряд ли есть вариант, который будет идеальным для всех. Схема 1-16 грозит трудностями с переездами. Это всё равно что выбирать, какой яд тебе нужно проглотить. Любая новая идея столкнётся с теми же проблемами. Правильный формат или нет, нужно найти способ пройти его до конца и стать победителем», — невозмутимо сказал опытнейший генменеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл.
«Надо делать своё дело. Я надеюсь, что в нынешнем плей-офф у нас будет лучший хоккей», — отмахнулся Овечкин перед стартом серии с «Коламбусом», которую «Вашингтон» начал с поражения.
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