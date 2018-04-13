Что нужно исправить в схеме розыгрыша плей-офф НХЛ

Если внести некоторые изменения в схему плей-офф НХЛ, то станет интересней, а клуб Овечкина получит дополнительные шансы. Но это не точно.

В России принято критиковать регламент и правила, которые иногда меняют прямо по ходу сезона. А для того чтобы усилить интригу, предлагают ввести самые разнообразные новшества — например перекрёстный плей-офф. За океаном в этом плане тоже не всё идеально, но проблемы несколько другого характера: в погоне за интригой НХЛ вынуждает часть фаворитов вылетать уже на ранних стадиях.

Лидеров — долой

На протяжении 20 лет (с 1993-го по 2013-й) в Национальной хоккейной лиге действовали простые и вполне справедливые правила формирования соперников по первому раунду плей-офф. Первые восемь команд в таблице каждой конференции разбивали по логичным парам: победитель конференции играл с обладателем восьмого места, вторая строчка билась с седьмой, третья — с шестой, а четвёртая — с пятой. Реформа, проведённая пять лет назад, разрушила традиционный уклад, а новая схема, делающая акцент на борьбе внутри дивизиона, привнесла заметный элемент несправедливости.

Её главным недостатком является неизбежный вылет уже во втором раунде одного из главных фаворитов в каждой конференции. В нынешнем сезоне Восток будет вынужден распрощаться либо с «Бостоном», либо с «Тампой» (при условии, что они пройдут своих стартовых соперников), а Запад простится или с «Нэшвиллом», или с «Виннипегом». Следовательно из четвёрки лучших команд регулярного чемпионата до финалов конференций дойдёт в лучшем случае половина, что ещё сильнее принижает роль 82-матчевого марафона и увеличивает шансы «андердогов». «В этой схеме очень мало логики. Хоккеисты ждут не дождутся момента, когда этот формат будет пересмотрен на переговорах о новом коллективном соглашении», — безапелляционно заявил защитник «Вашингтона» Брукс Орпик. В том, что форматом недоволен именно представитель «столичных», нет никакого сюрприза, так как именно «Кэпиталз» можно считать главным пострадавшим от внедрённой идеи руководства лиги.

В чём сила?

Ситуация с шансами «Вашингтона» достаточно проста: третий год подряд команде из столицы США светит во втором раунде свидание с «Питтсбургом», от которого Овечкин и компания явно подустали. От «стальных» хоккеисты «Кэпиталз» вылетали за последние 10 лет уже трижды, и четвёртое свидание также вряд ли принесёт большую радость в стан коллектива Барри Тротца. Безусловно, в каждом конкретном сезоне складывалась по-разному, но общая предсказуемость подобного, уже хорошо изученного сценария, не перекрывается сенсационностью успехов в Западной конференции, где неожиданно выстреливали «Лос-Анджелес», «Чикаго» или «Нэшвилл». Соответственно интерес болельщиков команд «большого рынка» к турнирным раскладам оказывается несколько ниже, да и звёздные битвы приятнее видеть не в первом раунде, а поближе к итоговой победе.

«У нас есть шансы пройти всю дистанцию до финальной серии. Не возьмусь оценивать, насколько мы опытны и какая у нас глубина состава по сравнению с прошлым сезоном. Но в этом году вся лига стала чуть «мельче». Есть несколько команд, заметно выделяющихся на фоне остальных. Но мы находимся в числе тех, у которых хорошие возможности. Раньше из фаворитов выбивали нас, теперь к этой тенденции могут присоединиться другие. Посмотрим, что произойдёт, когда ещё несколько хороших команд будут выбиты во втором раунде», — туманно заявил генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан , который явно не является фанатом нынешней схемы розыгрыша. «Мне кажется, что этот формат более интересен, чем предыдущий. Матчи стали более интенсивными, соперники лучше знают друг друга, это ли не преимущество в борьбе?» — возразил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли , однако наиболее эмоциональных поклонников «Вашингтона» эти доводы не убедили.

Ясно одно: на протяжении двух предыдущих сезонов старая схема формирования сетки сделала бы невозможным свидания «Кэпиталз» и «Пингвинз» уже во втором раунде, отложив его до финала конференции. А там, глядишь, и кубковая борода «столичных» была чуть длиннее, и накопленная усталость вкупе с микротравмами могли качнуть чашу весов в другую сторону. «Два последних года в раздевалке во время плей-офф чувствовалось какое-то внешнее давление. Наверное, мы, как ветеранская группа, не хотим это признавать. Но мне кажется, что оно определённо было», — вновь взял слово Орпик, который, к слову, имеет победный опыт именно в стане «Пингвинз».

Тяжела корона?

В случае если во втором раунде Востока вновь встретятся команды Овечкина и Малкина, критика нынешней схемы может приобрести тотальный характер. Пока же большинство высказывается достаточно осторожно, не рискуя обвинять формат розыгрыша в собственных неудачах. «Когда два высоких „посева“ играют в первом или втором раунде, это выглядит несправедливо. Но в конечном счёте это хорошо для игры, потому что противостояние получается острым. Встречаются две команды, которые часто играют друг с другом, не любят друг друга и знают, что можно предпринять», — отметил защитник «Нью-Джерси» Бен Лавджой , выигравший Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» в 2016 году. «Я тоже не всегда согласен с тем, что происходит по сетке. Чтобы играть очередную серию против соперников по дивизиону, нужен особый настрой. На это надо настраиваться в первую очередь», — добавил форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс

Единой идеи, какой вариант схемы будет лучше нынешней, у игроков и функционеров нет: возвращение к формату «1-8» или же внедрение варианта «1-16» также вызовет недовольства, к тому же появление в НХЛ 32-й команды из Сиэтла непредсказуемо изменит ситуацию.

«Вряд ли есть вариант, который будет идеальным для всех. Схема 1-16 грозит трудностями с переездами. Это всё равно что выбирать, какой яд тебе нужно проглотить. Любая новая идея столкнётся с теми же проблемами. Правильный формат или нет, нужно найти способ пройти его до конца и стать победителем», — невозмутимо сказал опытнейший генменеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл

«Надо делать своё дело. Я надеюсь, что в нынешнем плей-офф у нас будет лучший хоккей», — отмахнулся Овечкин перед стартом серии с «Коламбусом», которую «Вашингтон» начал с поражения.

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