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«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля
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«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Филадельфия»
В прошлом матче «Филадельфия» на своем льду снова крупно уступила «Питтсбургу» (1:5), после победы с таким же счетом на льду соперника. Команды чередуют крупные победы, и теперь «Флаерз» предстоит сыграть второй матч дома.
Все прогнозы на НХЛ  Единственную шайбу «Филадельфии» в игре забросил защитник Трэвис Санхейм, для которого она стала лишь четвертой в сезоне и первой в плей-офф. Неудачно сыграл вратарь Брайан Эллиотт, который пропустил пять голов с 26 бросков. Российский защитник Иван Проворов в прошлой игре провел на льду чуть менее 25 минут, закончив игру с показателем полезностью «-1».
Кроме слабой игры Эллиотта следует отметить в целом слабую игру «Флаерз» в обороне. Также команда трижды пропустила, играя в меньшинстве. Нестабильность — главная черта команды. Но и «Питтсбург» этим не выделяется.
«Питтсбург»
«Питтсбург» после размена победами на своем льду сумел взять победу над «Филадельфией» на ее льду. Сейчас «Пингвинз» ведут в серии 2:1 и могут рассчитывать не неплохой результат в четвертой игре.
Главный героем матча стал звездный центрфорвард команды Сидни Кросби, который забросил сам и трижды ассистировал партнерам. Также одним из героев третьего матча стал российский нападающий Евгений Малкин, который забросил шайбу и отдал передачу. Вратарь Мэтт Мюррей отразил 26 из 27 бросков в створ. В целом у «Питтсбурга» голами отметились три звена из четырех.
«Питтсбург» снова показал отличную атакующую игру, забросив три шайбы в большинстве и в целом реализовав максимально свои шансы. Главная задача «Пингвинз» — стабилизировать игру в обороне.
Прогноз
«Питтсбург» повел в серии и теперь на льду соперника может сыграть более раскрепощенно. «Филадельфия» непростой соперник, но мы предлагаем присмотреться к ставке на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,73.
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