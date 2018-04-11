Котировки на победителя плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Питтсбурга» нет в тройке фаворитов, а «Вашингтон» не попал даже в пятёрку.

Два дня назад определились все 16 команд, пробившиеся в плей-офф НХЛ. Битва за Кубок Стэнли стартует в ночь с 11 на 12 апреля, а это значит, что у нас ещё есть немного времени, дабы осмотреться и выбрать своего фаворита. Состав пар на первый раунд выглядит так:

Западная конференция

«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» (13 апреля, 14, 17, 19, 21, 23, 25); «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» (12, 14, 16, 18, 21, 23, 25); «Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24); «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» (13, 15, 17, 19, 21, 23, 25).

Восточная конференция

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз» (13, 14, 17, 19, 22, 24, 26): «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (13, 15, 17, 20, 22, 24, 26); «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (13, 16, 18, 20, 22, 24, 26); «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» (12, 14, 15, 19, 21, 23, 25). Фаворитом Кубка Стэнли у букмекеров считается «Нэшвилл Предаторз», и в этом нет ничего удивительного: клуб из Теннесси впервые в истории стал обладателем «Президент трофи», который вручается команде, завершившей регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков. Их у команды Питера Лавиолетта набралось 117. «Нэшвилл» набрал ход к середине ноября, а в феврале-марте выдал 10-матчевую победную серию. У «Предаторз» ровный и глубокий подбор игроков в атаке, мощная защита (всего 211 пропущенных шайб — меньше только у вязкого «Лос-Анджелес Кингз») и классный вратарь ( Пекка Ринне входит в топ голкиперов НХЛ по проценту отражённых бросков, коэффициенту надёжности и, разумеется, числу побед). Кроме того, финн разделил с Андреем Василевским первое место по количеству сухих матчей — у каждого по восемь. На победу прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли предлагается поставить за 4.50. Следом идёт «Бостон Брюинс», занявший второе место в Восточной конференции. Команда Брюса Кэссиди единственная во всей лиге входит в пятёрку лучших как по реализации большинства (23,5%), так и по игре в меньшинстве (83,7%), а в плей-офф спецбригады особенно важны. «Брюинс» здорово обороняются, в среднем соперник наносит по их воротам 29,3 броска за матч — второе место в НХЛ. Вопросы вызывает только вратарская линия: Туука Раск проводит очень нестабильный сезон, а Антона Худобина трудно назвать голкипером топового уровня. Несмотря на это, коэффициент на победу «Бостона» невелик — 6.00. Замыкает тройку основных претендентов победитель Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг», опередившая «Брюинс» на один балл. За «молний» играют три россиянина, по одному в каждой линии — Андрей Василевский, Михаил Сергачёв Никита Кучеров . Банда Джона Купера обладает убойной атакой и забила в регулярном чемпионате 296 шайб — у ближайших преследователей всего по 277. Стоит добавить сюда отменное большинство, выбившего 100 очков в регулярном чемпионате Кучерова и вышедшего на новый уровень Василевского: Андрей занял первое место в НХЛ сразу в двух вратарских номинациях — по матчам на ноль (8, рекорд клуба) и по выигранным встречам (44). Однако сомнения вызывает юный возраст голкипера: Василевскому всего 23, и он впервые входит в плей-офф в качестве безоговорочного первого номера. На итоговую победу «Тампы» дают 6.50, а на выход в финал — 3.80.

Следом идут «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинз». Канадский клуб выдал мощный финиш и стал вторым в Западной конференции: 11 побед в заключительных 12 матчах и 114 очков по итогам «регулярки». У команды экс-наставника магнитогорского «Металлурга» Пола Мориса вторая атака в лиге, крепкая защита и мощное большинство, а 19-летний Патрик Лайне настрелял в 82 встречах 44 гола и едва не лишил Александра Овечкина «Морис Ришар Трофи». Выигравший два последних розыгрыша Кубка Стэнли «Питтсбург» провалил начало сезона, но сумел удержаться в седле: после Нового года «пингвины» резко прибавили, а Евгений Малкин набрал такой ход, что финишировал четвёртым в бомбардирской и снайперской гонках, лишь на два очка не дотянувшись до гроссмейстерской сотни. У «Питтсбурга» лучшее большинство в НХЛ, сразу несколько элитных нападающих и море кубкового опыта, но букмекеры в третье чемпионство подряд не верят и оценивают шансы «пингвинов» на одном уровне с «Виннипегом» — по 9.00. За пределами первой пятёрки остались «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». От новичка лиги ждали планомерного развития и пары-тройки лет без плей-офф, но подопечные Жерара Галлана выдавали сюрприз за сюрпризом: 8 побед в первых 9 матчах, никаких затяжных спадов, организованная, но при этом результативная игра. «Вегас» первым в истории НХЛ набрал 100 очков в дебютном сезоне и стал пятым в сводной таблице лиги, а швед Вильям Карлссон с 43 шайбами попал в тройку лучших снайперов «регулярки». Большого успеха от «Вегаса» в плей-офф не ждут, но эта команда умеет удивлять.

Букмекеры ставят «Вегас» в один ряд с «Вашингтоном» (по 9.50), который вновь пойдёт в бой против всех — соперников, внутренних демонов и разговоров о собственной некубковости. В первом раунде Овечкину, Кузнецову и Орлову с компанией достался скромный «Коламбус», и проход команды Барри Тротца в полуфинал конференции оценен коэффициентом 1.55. Но в случае преодоления первого барьера «Вашингтону» достанется победитель пары «Питтсбург»/«Филадельфия», а это уже совсем другое дело. Шансы увидеть очередной блокбастер весьма велики, но в кубковый успех «столичных» аналитики совсем не верят. Даже на выход «Кэпиталз» в финал можно поставить за неслабые 6.00. Впрочем, шансы остальных команд ещё ниже. Итоговый успех «Торонто Мэйпл Лифс» идёт за 12.0, «Анахайм Дакс» — за 14.0, «Миннесота Уайлд» — за 16.0, на «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс» предлагают поставить за 20.0. Явными аутсайдерами считаются «Лос-Анджелес Кингз» (22.0), «Нью-Джерси Дэвилз» (27.0), а также «Колорадо Эвеланш» и «Филадельфия Флайерз» (по 30.0).