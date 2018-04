Мюррей быстрее других вратарей одержал 25 побед в плей-офф НХЛ

Голкипер «Питтсбурга» Мэттью Мюррей в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Филадельфией» (5:0) одержал 25-ю победу в плей-офф НХЛ. Чтобы достичь этой отметки 23-летнему канадцу потребовалось 36 игр. Он сделал этой быстрее остальных вратарей.

With his 5-0 shutout tonight, @mattmurray_30 recorded his 25th career playoff win in 36 games played, making him the fastest NHL goalie to reach that milestone. pic.twitter.com/K7DtVdqDJI

— Penguins PR (@PensPRLady) 19 апреля 2018 г.