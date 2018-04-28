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В плей-офф-2018 билеты на домашние матчи «Вашингтона» подешевели в 1,5 раза
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В плей-офф-2018 билеты на домашние матчи «Вашингтона» подешевели в 1,5 раза 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Сервис перепродажи билетов TicketIQ опубликовал данные о ценах на билеты на матчи плей-офф НХЛ в сезоне-2017/18.
Во втором раунде плей-офф самыми дорогими билетами на вторичном рынке являются «проходки» на домашние матчи «Виннипег Джетс» — средняя цена билета составляет $ 632. На втором месте идёт клуб-новичок «Вегас Голден Найтс», билеты на матчи которого с рук можно приобрести за среднюю цену в $ 621. Самые недорогие билеты перед стартом второго раунда можно было купить на домашние матчи «Питтсбург Пингвинз»: средняя цена такого квитка составляла $ 229.
Что касается «Вашингтон Кэпиталз», то средняя цена билетов на «столичных» составила $ 338, что более чем в полтора раза ниже, чем в прошлом году ($ 558). Напомним, что в прошлом сезоне «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» во втором раунде в семи матчах, а в нынешнем сезоне уступая в серии 0-1.
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