Прием заявок на участие в плавательных соревнованиях открыл клуб «Косатка»

Прием заявок на участие в плавательных соревнованиях в физкультурно-оздоровительном комплексе «Братеево» стартовал в понедельник, 2 апреля. Об этом сообщили на странице в социальной сети клуба «Косатка».

По словам тренера воспитанников плавательного клуба «Косатка» Дениса Обухова, участниками соревнований смогут стать дети, занимающиеся в группах по плаванию в физкультурно-оздоровительных центрах «Братеево» и «Медынский» в возрасте от 7 до 17 лет. Юных спортсменов ожидают заплывы на 25, 50 и 100 метров стилях: брасс, кроль, кроль на груди, баттерфляй.

— Соревнования традиционно включат праздничный парад участников, после чего мы проведем заплывы в различных стилях и завершим конкурсную программу награждением, — отметил Денис Обухов.