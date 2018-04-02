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Прием заявок на участие в плавательных соревнованиях открыл клуб «Косатка»
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Прием заявок на участие в плавательных соревнованиях открыл клуб «Косатка» 

Управа района Братеево города Москвы 53 минуты назад
Фото: Братеево
Прием заявок на участие в плавательных соревнованиях в физкультурно-оздоровительном комплексе «Братеево» стартовал в понедельник, 2 апреля. Об этом сообщили на странице в социальной сети клуба «Косатка».
По словам тренера воспитанников плавательного клуба «Косатка» Дениса Обухова, участниками соревнований смогут стать дети, занимающиеся в группах по плаванию в физкультурно-оздоровительных центрах «Братеево» и «Медынский» в возрасте от 7 до 17 лет. Юных спортсменов ожидают заплывы на 25, 50 и 100 метров стилях: брасс, кроль, кроль на груди, баттерфляй.
— Соревнования традиционно включат праздничный парад участников, после чего мы проведем заплывы в различных стилях и завершим конкурсную программу награждением, — отметил Денис Обухов.
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