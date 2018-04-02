Жительница Братеева стала «Мисс Грацией — 2018» на окружном конкурсе

Представительница Молодежной палаты района Братеево Олеся Захарова стала участницей конкурса «Мисс Юга — 2018». Окружное соревнование прошло в пятницу, 30 марта.

Программа состояла из четырех этапов: «визитная карточка», «творческий конкурс», «викторина» и «импровизационный конкурс». Финальным этапом соревнований между активистками Молодежных палат стал конкурс дефиле, по итогам которого жюри определило победительниц в номинациях: «Мисс Юга — 2018», «Мисс Очарование — 2018» и «Мисс Грация-2018».

— В пятницу я приехала на конкурс, можно сказать, загодя. За кулисами со сборами мне помогали ребята из нашей Молодежной палаты: с прической, макияжем и другими атрибутами. В качестве «визитной карточки» я представила небольшой рассказ о себе, о том, что занимаюсь активной деятельностью в Молодежной палате с 16 лет и мечтаю со временем стать муниципальным депутатом, ведь все начинается с малого, — отмечает Олеся Захарова. — На творческом конкурсе я продекламировала «Письмо Онегина Татьяне», за что получила дополнительную похвалу от членов жюри, а на викторине задала вопросы об экологии. После дефиле нам объявили результаты — я стала «Мисс Грация — 2018», как отметили жюри, за мягкость и грациозность в движениях и презентации. В целом же, осталась очень довольна конкурсом — все прошло живо и интересно. При этом я совсем не волновалась, но немного боялась, что забуду фрагменты из «Письма», — поделилась впечатлениями активистка.

По результатам творческого состязания, «Мисс Юга» стала парламентарий Молодежной палаты района Царицыно Любовь Кущенко, а титул «Мисс Очарование» получила Екатерина Глазкова — активистка из Нагорного района.

Фото предоставила Олеся Захарова.