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Мейтин: после матча «Урал» — «Рубин» поразило, как быстро люди покинули трибуны
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Мейтин: после матча «Урал» — «Рубин» поразило, как быстро люди покинули трибуны 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: ЕАН
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин поделился впечатлениями от организации матча 24-го тура РФПЛ «Урал» — «Рубин», который впервые состоялся на реконструированном стадионе «Екатеринбург Арена».
«Когда квартиру ремонтируешь, кажется, что к определённому дню закончишь. Но перед матчем на новом стадионе в Екатеринбурге выпал снег. Нам очень хотелось посмотреть, как болельщики будут сидеть на трибунах — «ушах», которые после ЧМ-2018 будут демонтированы. Протестировали арену перед матчем со «Спартаком». Руководство организовало для болельщиков полевую кухню и проходы. Были недочёты по мелочам, но в целом всё понравилось. После матча меня поразило, как быстро люди покинули трибуны — за четыре минуты, а через шесть минут после финального свистка их не было уже и на территории стадиона. На матче «Урал» — «Спартак» стадион будет работать полностью — 35 тысяч билетов будут в реализации, все трибуны будут открыты. Там всё готовится. Думаю, и при таком большом потоке все быстро выйдут со стадиона", — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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