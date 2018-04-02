Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин поделился впечатлениями от организации матча 24-го тура РФПЛ «Урал» — «Рубин», который впервые состоялся на реконструированном стадионе «Екатеринбург Арена».
«Когда квартиру ремонтируешь, кажется, что к определённому дню закончишь. Но перед матчем на новом стадионе в Екатеринбурге выпал снег. Нам очень хотелось посмотреть, как болельщики будут сидеть на трибунах — «ушах», которые после ЧМ-2018 будут демонтированы. Протестировали арену перед матчем со «Спартаком». Руководство организовало для болельщиков полевую кухню и проходы. Были недочёты по мелочам, но в целом всё понравилось. После матча меня поразило, как быстро люди покинули трибуны — за четыре минуты, а через шесть минут после финального свистка их не было уже и на территории стадиона. На матче «Урал» — «Спартак» стадион будет работать полностью — 35 тысяч билетов будут в реализации, все трибуны будут открыты. Там всё готовится. Думаю, и при таком большом потоке все быстро выйдут со стадиона", — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.