Руководство РФПЛ подтвердило готовность нового стадиона в Екатеринбурге

Директор по безопасности Российской Футбольной премьер-лиги Александр Мейтин рассказал о готовности нового стадиона в Екатеринбурге, который построен к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Стадион в Екатеринбурге практически готов. На 90%, так скажем. В последний день, конечно, что-то достраивали, допиливали. Все тестировалось к матчу против "Спартака" . Первый матч «Урала» против «Рубина» был тестовым", — сказал чиновник.

Мейтин также отметил, что стадион после матча был освобожден за небольшое количество времени.

"В общем, нам все понравилось. Поразило, как покидали стадион. В течение четырех минут люди полностью освободили арену", — добавил он.

Ранее в оргкомитете «Россия-2018» оценили состояние арены в Екатеринбурге после первого матча.