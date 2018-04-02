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Руководство РФПЛ подтвердило готовность нового стадиона в Екатеринбурге
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Руководство РФПЛ подтвердило готовность нового стадиона в Екатеринбурге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор по безопасности Российской Футбольной премьер-лиги Александр Мейтин рассказал о готовности нового стадиона в Екатеринбурге, который построен к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Стадион в Екатеринбурге практически готов. На 90%, так скажем. В последний день, конечно, что-то достраивали, допиливали. Все тестировалось к матчу против "Спартака". Первый матч «Урала» против «Рубина» был тестовым", — сказал чиновник.
Мейтин также отметил, что стадион после матча был освобожден за небольшое количество времени.
"В общем, нам все понравилось. Поразило, как покидали стадион. В течение четырех минут люди полностью освободили арену", — добавил он.
Ранее в оргкомитете «Россия-2018» оценили состояние арены в Екатеринбурге после первого матча.
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