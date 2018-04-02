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Слуцкий называл игрока «Амкара» Оланаре «людоедом» в ЦСКА
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Слуцкий называл игрока «Амкара» Оланаре «людоедом» в ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нигерийский нападающий «Амкара» и бывший игрок ЦСКА рассказал об экс-тренере московского клуба Леониде Слуцком. Об этом сообщает Sport24.
"Слуцкий свободный человек, умный. Он постоянно шутил со мной: «Ты был людоедом, когда жил в Африке! Ты просто монстр, играешь, как зверь! Что ты ел, чтобы стать таким? Людей, наверное?» — заявил Оланаре.
Также футболист рассказал об отношениях с игроками армейцев.
"Не сказал бы, что другие игроки в ЦСКА меня ненавидели. Все нормально со мной общались. А вот некоторые тренеры — не очень. Еще в ЦСКА надо мной постоянно смеялся Василий Березуцкий. Он постоянно звал меня каким-то одним русским словом — не помню, каким. А еще говорил: «Ты лучший!» — добавил он.
Ранее Оланаре рассказал о своем худшем моменте в карьере.
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