Слуцкий называл игрока «Амкара» Оланаре «людоедом» в ЦСКА

Нигерийский нападающий «Амкара» и бывший игрок ЦСКА рассказал об экс-тренере московского клуба Леониде Слуцком. Об этом сообщает Sport24.

"Слуцкий свободный человек, умный. Он постоянно шутил со мной: «Ты был людоедом, когда жил в Африке! Ты просто монстр, играешь, как зверь! Что ты ел, чтобы стать таким? Людей, наверное?» — заявил Оланаре.

Также футболист рассказал об отношениях с игроками армейцев.

"Не сказал бы, что другие игроки в ЦСКА меня ненавидели. Все нормально со мной общались. А вот некоторые тренеры — не очень. Еще в ЦСКА надо мной постоянно смеялся Василий Березуцкий . Он постоянно звал меня каким-то одним русским словом — не помню, каким. А еще говорил: «Ты лучший!» — добавил он.

Ранее Оланаре рассказал о своем худшем моменте в карьере.