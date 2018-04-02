Кьеллини назвал наказание Суареса за укус во время ЧМ — 2014 жестоким

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини заявил, что форвард «Барселоны» Луис Суарес , укусивший его во время чемпионата мира 2014 года, получил слишком жестокое наказание. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы часто пересекались с ним на поле, и для меня это всегда было большим удовольствием, ведь Луис — отличный форвард. Я бы хотел обменяться с ним футболками.

То, что ему запретили даже появляться на стадионе после инцидента с укусом, кажется мне слишком жестоким наказанием", — заявил футболист.