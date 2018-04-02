Теlе2 запускает в Нижегородской области «супергеройские» тарифы

Со 2 апреля Теle2 запускает новые тарифы линейки «Мой Tele2» с «супергеройскими» опциями. Теперь пользователь сможет сам настроить свой тариф: выбрать необходимое количество интернет-трафика, минут звонков или дополнительных опций — безлимитные соцсети или мессенджеры. Об этом специалисты Теlе2 макрорегиона «Волга» рассказали в ходе пресс-конференции 2 апреля.

Если зайти в личный кабинет Теle2, можно заметить, что под каждым из наименований тарифа появилась кнопка «настроить». С помощью специальных рычажков получится подогнать параметры интернет-трафика, количество необходимых минут для разговора, а также подключить дополнительные опции: безлимит на YouTube или «Яндекс.карты». В зависимости от того, сколько опций выбрано, стоимость тарифа будет увеличиваться или уменьшаться.

Александр Сидоров. «Все плюсы прежней тарифной линейки останутся прежними: неиспользованные минуты не сгорают и переносятся на следующий месяц. В любой момент пользователь может обменять минуты на гигабайты. Кстати, этой услугой в прошлом году воспользовались более 1,5 миллиона уникальных клиентов», — отметил коммерческий директор макрорегиона «Волга» компании Tele2

Также в ходе встречи специалисты Tele2 «Волга» поделились с журналистами некоторой интересной статистикой. Например, самым разговорчивым районом Нижнего Новгорода является Канавинский район. А самым популярным мессенджером, которым пользуются более 47% нижегородцев, стал WhatsApp. Еще, по наблюдениям Александра Сидорова, в прошлое уходят «бабушкофоны», а пожилые люде все чаще начинают пользоваться мессенджерами.

Ранее сообщалось, что нижегородцы предпочитают телефонные номера с нулями.