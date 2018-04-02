Ещё
Теlе2 запускает в Нижегородской области «супергеройские» тарифы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теlе2 запускает в Нижегородской области «супергеройские» тарифы 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Со 2 апреля Теle2 запускает новые тарифы линейки «Мой Tele2» с «супергеройскими» опциями. Теперь пользователь сможет сам настроить свой тариф: выбрать необходимое количество интернет-трафика, минут звонков или дополнительных опций — безлимитные соцсети или мессенджеры. Об этом специалисты Теlе2 макрорегиона «Волга» рассказали в ходе пресс-конференции 2 апреля.
Если зайти в личный кабинет Теle2, можно заметить, что под каждым из наименований тарифа появилась кнопка «настроить». С помощью специальных рычажков получится подогнать параметры интернет-трафика, количество необходимых минут для разговора, а также подключить дополнительные опции: безлимит на YouTube или «Яндекс.карты». В зависимости от того, сколько опций выбрано, стоимость тарифа будет увеличиваться или уменьшаться.
«Все плюсы прежней тарифной линейки останутся прежними: неиспользованные минуты не сгорают и переносятся на следующий месяц. В любой момент пользователь может обменять минуты на гигабайты. Кстати, этой услугой в прошлом году воспользовались более 1,5 миллиона уникальных клиентов», — отметил коммерческий директор макрорегиона «Волга» компании Tele2 Александр Сидоров.
Также в ходе встречи специалисты Tele2 «Волга» поделились с журналистами некоторой интересной статистикой. Например, самым разговорчивым районом Нижнего Новгорода является Канавинский район. А самым популярным мессенджером, которым пользуются более 47% нижегородцев, стал WhatsApp. Еще, по наблюдениям Александра Сидорова, в прошлое уходят «бабушкофоны», а пожилые люде все чаще начинают пользоваться мессенджерами.
Ранее сообщалось, что нижегородцы предпочитают телефонные номера с нулями.
В городе N: последние новости
Представители партии «Яблоко» оспаривают итоги выборов в Нижнем Новгороде Более 40 килограммов некачественного хлеба сняли с реализации в Нижегородской области Фестиваль Дзержинской лиги КВН состоится 1 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
РФПЛ сообщила об изменении в правилах2
Загитова рассказала о личной жизни
«Краснодар» уволил тренера
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение