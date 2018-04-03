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В настольные игры сыграют в библиотеке вблизи Бутырского района
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В настольные игры сыграют в библиотеке вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Как сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина, на мероприятие приглашаются дети в возрасте от 10 лет.
— Ребята вместе с ведущим встречи поиграют в различные настольные игры, предварительно ознакомившись с правилами. Настольные игры являются прекрасной альтернативой компьютерным играм, они развивают логику, навыки общения и умение формулировать свои мысли, — пояснила Тимчишина.
Начало в 16.00. Напомним, библиотека № 40 находится по адресу: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. Вход свободный. (то)
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