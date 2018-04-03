В настольные игры сыграют в библиотеке вблизи Бутырского района

Как сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина , на мероприятие приглашаются дети в возрасте от 10 лет.

— Ребята вместе с ведущим встречи поиграют в различные настольные игры, предварительно ознакомившись с правилами. Настольные игры являются прекрасной альтернативой компьютерным играм, они развивают логику, навыки общения и умение формулировать свои мысли, — пояснила Тимчишина.

Начало в 16.00. Напомним, библиотека № 40 находится по адресу: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. Вход свободный. (то)