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Маркос Алонсо: «У нас было намного больше шансов, чем у „Тоттенхэма“
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Маркос Алонсо: «У нас было намного больше шансов, чем у „Тоттенхэма“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал результат домашнего матча 32-го тура английской премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:3). Также он отметил ключевые различия между нынешним сезоном и прошлым.
— Мы должны прийти в себя и бороться до конца сезона, — цитирует официальный сайт «Челси» Алонсо. — Нашей целью должны быть семь побед в семи оставшихся матчах, и затем нам надо ждать осечек от других команд. Это будет нелегко, но это то, что мы должны делать.
Я думаю, что у нас не было той же удачи, что была в прошлом сезоне. Кроме того, другие команды стали сильнее и, возможно, мы не показываем той стабильности, которая была у нас в прошлом году. Я не думаю, что мы провели плохой матч против «Тоттенхэма», у нас было намного больше шансов, чем у них.
Я думаю, как и в каждой игре, мы должны быть сфокусированы и сконцентрированы все 90 минут, потому что мы провели хороший матч, контролировали игру, а затем пропустили 3 мяча. Это трудно принять.
На данный момент в активе «Челси» 56 очков, он занимает 5 место в турнирной таблице английской премьер-лиги.
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