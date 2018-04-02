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Павлюченко — Галицкому: могу возглавить «Краснодар»
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Павлюченко — Галицкому: могу возглавить «Краснодар» 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко предложил владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому свою кандидатуру на пост главного тренера команды.
Сегодня, 2 апреля, «Краснодар» уволил с поста рулевого Игоря Шалимова.
«Если что, могу возглавить команду», — написал Павлюченко в своём «твиттере», обращаясь к Галицкому.
Павлюченко известен по выступлениям за «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив». Также нападающий успел поиграть за «Кубань» и «Урал». Нынешний сезон 36-летний футболист начал в московском «Арарате», в составе которого отметился 9 голами в 11 матчах второго российского дивизиона.
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 Ещё 4 источника 
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