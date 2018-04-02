Павлюченко — Галицкому: могу возглавить «Краснодар»

Сегодня, 2 апреля, «Краснодар» уволил с поста рулевого Игоря Шалимова

«Если что, могу возглавить команду», — написал Павлюченко в своём «твиттере», обращаясь к Галицкому.