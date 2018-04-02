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Проект по активному долголетию стартовал в Новофедоровском
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Проект по активному долголетию стартовал в Новофедоровском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Культурном центре «Яковлевское» поселения Новофедоровское 1 апреля начались занятия в рамках проекта по активному долголетию.
— Мы подкорректировали методику обучения в наших студиях для того, чтобы представителям старшего поколения было более комфортно заниматься. Это позволит посетителям не только прогрессировать в рамках выбранных направлений, но и активно коммуницировать между собой, включиться в творческую атмосферу Культурного центра, — рассказал директор КЦ «Яковлевское» Никита Фролов.
Отметим, что в рамках программы по активному долголетию участникам будут предложены следующие занятия: шахматы, фитнес, историческая реконструкция европейских танцев, игра на музыкальных инструментах, вокальное мастерство и арт-дизайн.
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