Проект по активному долголетию стартовал в Новофедоровском

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В Культурном центре «Яковлевское» поселения Новофедоровское 1 апреля начались занятия в рамках проекта по активному долголетию.

— Мы подкорректировали методику обучения в наших студиях для того, чтобы представителям старшего поколения было более комфортно заниматься. Это позволит посетителям не только прогрессировать в рамках выбранных направлений, но и активно коммуницировать между собой, включиться в творческую атмосферу Культурного центра, — рассказал директор КЦ «Яковлевское» Никита Фролов.

Отметим, что в рамках программы по активному долголетию участникам будут предложены следующие занятия: шахматы, фитнес, историческая реконструкция европейских танцев, игра на музыкальных инструментах, вокальное мастерство и арт-дизайн.