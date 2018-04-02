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Более 35 атлетов поучаствовало в лыжном марафоне на территории Троицка
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Более 35 атлетов поучаствовало в лыжном марафоне на территории Троицка 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Более 35 атлетов приняли участие в 3-м Апрелевском марафоне. Мероприятия состоялось 31 марта на территории Спортивно-оздоровительной базы «Лесная».
— В этот раз длина дистанций была достаточно большой. Мужчины преодолели 50 километров, а женщины — 25. Всего на старт вышло около 40 атлетов. Каждый спортсмен был хорошо подготовлен и смог справиться с поставленными задачами, — сообщили сотрудник СОБ «Лесная».
Они добавили, что абсолютными чемпионами стали представители Троицка Василий Брусов и Наталья Абрамова. В конце мероприятия лучшим атлетам вручили памятные призы и подарки.
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