Более 35 атлетов поучаствовало в лыжном марафоне на территории Троицка

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Более 35 атлетов приняли участие в 3-м Апрелевском марафоне. Мероприятия состоялось 31 марта на территории Спортивно-оздоровительной базы «Лесная».

— В этот раз длина дистанций была достаточно большой. Мужчины преодолели 50 километров, а женщины — 25. Всего на старт вышло около 40 атлетов. Каждый спортсмен был хорошо подготовлен и смог справиться с поставленными задачами, — сообщили сотрудник СОБ «Лесная».