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Агент Стураро: Стефано мог бы усилить «Лацио», но зарплата в 500 000 евро в год его не устроит
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Агент Стураро: Стефано мог бы усилить «Лацио», но зарплата в 500 000 евро в год его не устроит 

Советский спорт 1 час назад
«Я получил предложения от не менее 15 итальянских клубов по Стефано. Он пользуется большим спросом. Переход в „Лацио“? Мы должны обсудить это с „Ювентусом“, который пока не высказывал желания его продавать. На данный момент я не общался с представителями „Лацио“. Все переговоры отложены до завершения сезона.
»Лацио» — это серьезный клуб. Несомненно, мы будем готовы изучить их предложение. Он мог бы серьезно усилить команду, но «Лацио» должен предложить ему зарплату, достойную топ-игрока. Стефано уже играет за лучший клуб Италии и получает достойные деньги. Он уже не мальчик, который будет счастлив с зарплатой в 500 000 евро в год», — цитирует агента cittaceleste.it.
В текущем сезоне 25-летний Стефано Стураро провел 16 матчей за «Ювентус» во всех турнирах. Его контракт истекает летом 2021 года.
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