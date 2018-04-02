Почему лопнуло долготерпение Галицкого. Колонка Юрия Цыбанева

Отставку Игоря Шалимова невозможно прокомментировать никакими словами, кромедвух: терпение лопнуло. Хотя последнее время кредит доверия, выписанный Сергеем Галицким давнему знакомому и, возможно, близкому товарищу, стал казаться безграничным.

За полтора с лишним года с Шалимовым команда «Краснодар» проверила на себе, наверное, все странности, существующие в футбольной практике.

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Брала на вооружение завет предков: чтобы обеспечить себе безмятежную жизнь, важно сыграть первый и последний матч в сезоне (вспомните, как «Краснодар» принялся вдруг вырывать очки в ноябре-декабре — а в марте начал с сочной победы над «Ростовом»).

Сокращала время полевых работ с 90 минут до 45, а то и того меньше, — включаясь исключительно после перерыва, а то и сугубо в концовках.

Безропотно проигрывала всем лидерам — собирая только те очки, что плохо лежали.

«Краснодар» вовсю изгалялся и капризничал, как его командной душе было угодно. Ощущение, что главный тренер Шалимов здесь, что называется, не при делах, чинимых командой на поле, проклюнувшись достаточно скоро после его назначения, дальше становилось только все более стойким.

Но почему терпение у Галицкого лопнуло только сейчас — хотя несоответствие тренерских качеств Шалимова уровню команды «Краснодар» и собранных в ней игроков уже давно бросалось в глаза даже сторонним объективным наблюдателям?

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Мне думается, что, во-первых, Сергею Николаевичу сложно было признать собственную ошибку — первую, пожалуй, в истории клуба — с выбором главного тренера. А во-вторых, ему важно было показать себя верным товарищем — если исходить из того, что с Шалимовым у Галицкого был более плотный-близкий контакт, чем с его предшественниками.

Поэтому он терпел-терпел и дотерпел до тотально бесславного конца тренерской эпопеи Игоря Михайловича. Проигрывали лидерам — но сохраняли все же шансы на тройку и на Лигу чемпионов. Примерно так Галицкий, наверноею уговаривал себя подождать еще. Но когда команда, уже будто издеваясь над долготерпением ее владельца, вместо букета из девяти очков вышла из рядовых встреч с «Динамо», «Уфой» и «Анжи» с чем-то похожим на дырку от бублика — эта мучительная для Галицкого история себя наконец исчерпала.

Команда-то с лигочемпионским потенциалом! Сравните мысленно игроков краснодарской средней линии и атаки — Каборе, Классона, Шатова, Мамаева, Перейру, Смолова — с их коллегами из ЦСКА, например. Методом наложения один к одному. И гарантирую: вам откроется, что в «Краснодаре» Муса элементарно не проходил бы в основной состав. А для ЦСКА он нынче почти спаситель!

Как Галицкий залечит очевидную душевную рану — вот ключевой сейчас вопрос. И по какому критерию будет выбирать нового главного. Готов ли Сергей Николаевич себе признаться в том, что в силу, по всей вероятности, его беспредельной отеческой любви к команде игроки с некоторых пор знай себе веревки вьют из того, кто их сытно кормит?