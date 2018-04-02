«Брюгге» вырвал победу в матче с «Генком», Габулов остался в запасе

Единственный мяч с пенальти в концовке матча забил Лиор Рефаэлов. Российский голкипер «Брюгге» Владимир Габулов остался в запасе — место в воротах занял Кеннет Вермеер.

Согласно регламенту бельгийского чемпионата, за чемпионство на втором этапе борется первая шестерка. «Брюгге» занимает первое место, имея в активе 37 очков и опережая идущий вторым «Гент» на девять очков. У «Генка» 22 очка и шестое место.

В следующем туре «Брюгге» на выезде сыграет с «Гентом», а «Генк» примет «Стандард».

Чемпионат Бельгии Второй этап 1-й тур «Брюгге» — «Генк» — 1:0 Гол: Рефаэлов, 90+2, с пенальти