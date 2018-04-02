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Маршан оштрафован на $ 5 тыс. за удар клюшкой в голову Макдональда
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Маршан оштрафован на $ 5 тыс. за удар клюшкой в голову Макдональда 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан оштрафован на $ 5 тыс. за удар клюшкой в голову защитника «Филадельфии Флайерз» Эндрю Макдональда, информирует официальный «твиттер» департамента по безопасности игроков. Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу «Флайерз».
Штраф, наложенный на Маршана, является максимальным в соответствии с коллективным соглашением. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам лиги.
Посмотреть видео момента можно в официальном «твиттере» журналиста Пита Блэкберна.
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