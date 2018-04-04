«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в перенесенном матче Кубка России по футболу

ТАСС , 4 апреля. Московский "Спартак" сыграет в среду в Самаре с местными «Крыльями Советов» в четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России по футболу. Встреча, запланированная на 28 февраля, была перенесена из— за сильного мороза.

В кубковом турнире осталось определить последнего полуфиналиста. Одну пару уже составили представители Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — курский «Авангард» и ярославский «Шинник», тогда как «Тосно» уже более месяца ждет своего соперника — им станет или чемпион страны «Спартак», или еще один клуб ФНЛ. «Крылья Советов» занимают в первом дивизионе третье место и претендуют на возвращение в премьер-лигу, идущий вторым «Оренбург» набрал столько же очков, сколько и самарцы (по 64), а лидер «Енисей» имеет лишь на одно очко больше.

"Спартак" за прошедшие в марте-апреле четыре тура чемпионата России с восьми до двух очков сократил отставание от лидирующего в премьер-лиге «Локомотива», который, впрочем, имеет матч в запасе. «Спартак» остается главным претендентом на победу и в кубковом турнире, хотя «Крылья Советов» под руководством Андрея Тихонова весной выступают очень удачно. В пяти матчах ФНЛ волжане одержали четыре победы, пропустили лишь один гол, а победить не смогли лишь «Оренбург».

При этом на пути в четвертьфинал «Крылья Советов» победили двух представителей премьер-лиги — нынешнего лидера и обладателя Кубка России прошлого сезона «Локомотив», а также "Рубин" . В сентябре волжане обыграли в Самаре команду Юрия Семина в дополнительное время (3:2), а «Рубин» победили в Казани — 2:1.

47-летний наставник «Крыльев Советов» Тихонов — один из самых любимых спартаковскими болельщиками футболистов, выступавший за красно-белых в 1992-2000 годах, выиграв восемь чемпионатов страны.

Стадион «Металлург» готов к матчу

"Спартак" и «Крылья Советов» встречались еще в прошлом сезоне — в премьер-лиге, причем волжане на своем поле разгромили будущего чемпиона — 4:0. Матч состоялся на стадионе «Металлург» 1 декабря 2016 года и собрал 7370 зрителей. В среду на самарской арене ожидается более 13 тысяч зрителей. Десять тысяч билетов уже проданы, ожидается также порядка трех тысяч болельщиков «Спартака».

В составе делегации «Спартака» в Самару прибыли 23 футболиста, среди них — восстановившийся после тяжелой травмы колена полузащитник Артем Тимофеев

Состояние натурального газона стадиона «Металлург» удовлетворительное, считают в Российском футбольном союзе , который проводит кубковые соревнования. По словам инспекторов, прибывших в Самару для проверки качества газона, оно лучше, чем было 28 февраля, при этом в заключительный день весны матч не состоялся не столько из— за состояния газона, сколько из-за температуры, которая опустилась ниже 15 градусов мороза.

В любом случае, по договоренности между клубами, они не будут проводить на главном поле «Металлурга» предматчевые тренировки — чтобы поберечь газон. Матч начнется в 17:30 мск (18:30 по местному времени), вечером среды в Самаре ожидается примерно три градуса тепла.