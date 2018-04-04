Стала известна форма «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч Кубка России

Московский "Спартак" сыграет в красной форме в четвертьфинальном матче с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта самарской команды, футболисты «Крыльев» выйдут на игру в в сине-белых полосатых футболках и темно-синих шортах.

На матче, который пройдет в Самаре 4 апреля, ожидается около 15 тыс. болельщиков. Из них порядка трех тыс. будут болеть за москвичей.