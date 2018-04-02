Хорхе Вальдано: «Ради баланса Зидан выберет Иско и Асенсио»

— Бэйл хорошо сыграл с «Лас-Пальмасом», но я думаю, что на матч в Турине Зидан ради баланса сделает выбор в пользу Иско и Асенсио, — цитирует Marca Вальдано. — Мне кажется, что время BBC ушло, и Зидан отказался от схемы «4-3-3», потому что баланс — это самое важное.

Бэйл более комфортно чувствует себя на левом фланге, Зидан знает это, но он должен думать о команде. Криштиану Роналду играет слева уже долгое время, и его положение не подвергается сомнению.

Матч «Ювентус» — «Реал» состоится во вторник, 3 апреля в 21:45 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию.