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В школе №429 провели неделю спортивных достижений и побед комплекса
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В школе №429 провели неделю спортивных достижений и побед комплекса 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
В рамках московского городского фестиваля «Наши общие возможности наши общие достижения» в здании школы №429, расположенном по адресу: 5-я ул. Соколиной горы, д.14, прошла неделя спортивных побед.
— В течение недели ребята приняли участие в спортивном стендапе, фитнес-переменках, степ-аэробике, турнирах по пионерболу, футболу, волейболу, настольному теннису и баскетболу, — сообщили представители школы №429 «Соколиная гора». — Школьники поучаствовали также в мастер-классах по футболу и самбо, по спортивной гимнастике и волейболу.
Кульминацией спортивного фестиваля можно признать праздник «Папа, мама, я — спортивная семья». В завершение зрителям представили шоу «Я выбираю спорт». Также в субботний день в комплексе прошло торжественное выступление роты почетного караула Кремлевского полка, организованное депутатом Совета депутатов Соколиной горы Мещангиным В. И. Выступление впечатлило собравшихся общей музыкальностью и курсантской подготовкой и выправкой.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.
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