«Краснодар» уволил Шалимова, Фергюсон сбежал от Хабиба, Малкин атаковал Кузнецова

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 2 апреля.

ЭКСКЛЮЗИВ. Игорь Шалимов : «За формулировку „отправлен в отставку“ еще больше зауважал Галицкого» Руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Игоря Шалимова. Имя нового наставника черно-зеленых будет названо в ближайшие дни. Теперь уже экс-главный тренер «быков» дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором рассказал, почему он лишился должности главного тренера.

ОПЯТЬ. Бой Нурмагомедов — Фергюсон сорвался. Это стало известно 1 апреля Ближайшим соперником Хабиба Нурмагомедова будет чемпион в полулегком весе американец Макс Холлоуэй , поскольку Тони Фергюсон снялся с боя из-за травмы колена. Поединок пройдет в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля.

ЧМ. Знарок и Радулов : пора мириться. Новые «отказники» России не нужны Сегодня «Даллас» Александра Радулова потерял шансы на попадание в плей-офф НХЛ. «СЭ» призывает российского форварда пойти навстречу главному тренеру нашей сборной и вновь сыграть на национальную команду на чемпионате мира.

РФПЛ. 24-Й ТУР. Пермь вам! Главным событием минувшего тура чемпионата России стало поражение «Локомотива» от «Амкара» в игре, которая была перенесена из Перми в Москву. Вадим Евсеев возродил интригу в чемпионате и ответил скептикам, считавшим эту встречу нечистоплотной. "Спартак" , ЦСКА и "Зенит" свои матчи выиграли и приблизились к железнодорожникам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ. Стадионы ЧМ-2018. Сколько они стоят Из 12 стадионов в 11 городах чемпионата мира-2018 открыты шесть. За последние четыре года дебютные футбольные матчи приняли шесть арен, построенных/реконструированных к турниру — «Казань-Арена», «Спартак», «Фишт», «Санкт-Петербург», «Лужники» и «Екатеринбург Арена». На очереди — пробы еще шест арен. Приводим основные данные о главных объектах ЧМ-2018.

ЮБИЛЕЙ. Овечкин провел тысячу матчей в НХЛ. До русского рекорда — еще четыре сезона Сегодня в Питтсбурге Александр Овечкин проводит свой тысячный матч в НХЛ. Для достижения юбилейной отметки россиянину потребовалось провести за океаном почти тринадцать полных сезонов. А сегодня давайте вспомним, как все начиналось.

ССОРА. Кузнецов взбесил Малкина . Взрыв эмоций от русской звезды «Питтсбурга» Скучный матч «Кэпс» и «Пэнс» закончился бушующим океаном негодования со стороны хозяев. Патрик Хернквист зачем-то срубил на чужом «пятачке» Брукса Орпика, а вышедший в меньшинстве Евгений Малкин сначала чуть не подрался с Ти Джеем Оши, а затем адресовал гневную тираду — в адрес тезки Кузнецова — и поехал досрочно отдыхать после дисциплинарного штрафа. Вы когда-нибудь видели Джино в таком настроении?!

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