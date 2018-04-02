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В бассейне на Трофимова прошли веселые старты на воде
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В бассейне на Трофимова прошли веселые старты на воде 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В бассейне на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Южнопортовый» 26 марта состоялись веселые старты на воде в дни школьных каникул. Об этом рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта ЮВАО.
— Соревнования проходили в виде веселых эстафет. Веселая и позитивная обстановка понравилась всем участникам. Победители и призеры были награждены медалями и дипломами, — сообщили в пресс-службе.
Спортивное мероприятие проходило по адресу: улица Трофимова, дом 30, корпус 3. (вт)
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