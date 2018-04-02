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Майгуров: «Бизнесмен Михаил Прохоров готов финансово помогать СБР»
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Майгуров: «Бизнесмен Михаил Прохоров готов финансово помогать СБР» 

SPORT24.ru 1 час назад
Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил, что российский бизнесмен Михаил Прохоров готов финансово помогать организации.
— В ней существует пять главных тезисов. Это международная деятельность, деятельность сборных команд России, взаимодействие с регионами, вопросы, связанные с законодательством и технологии. Взаимодействие с регионами? Мне кажется, что было бы правильным возродить ту программу, которую начинал Михаил Прохоров, когда возглавлял СБР. Это и поддержка инвентарем и оборудованием, но не по принципу «Налей и отойди». Мне этот принцип никогда не нравился. Я бы хотел лично встретиться с каждым из губернаторов и подписать соглашение о сотрудничестве и контролировать, чтобы обе стороны этого соглашения придерживались. Понятно, что для каждого из регионов договор будет своим. Прохоров прежде всего готов помогать в финансовом плане. Мне он прямо сказал: иди на выборы, покажи, что ты умеешь, сформируй команду и приходи. Если такой человек говорит «Приходи», значит, он готов разговаривать дальше.
Напомним, что Прохоров являлся президентом СБР с 2008 по 2014 год.
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