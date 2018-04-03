Майгуров: если у меня не сложится, я готов работать и в команде Драчёва

«Пока не было официального решения со стороны действующего президента, я не торопил события. Мне было важно понять, будет ли выдвигаться Александра Михайлович Кравцов. Об инициативе Володи Драчёва я знал давно. В Тюмени мы обсуждали с коллегами и ещё пару кандидатур, которые можно было выдвинуть на этот пост, но в итоге остановились на мне. На следующий день по завершении этапа Кубка мира я объявил о своих планах.

Мне не было конкретного предложения со стороны Драчёва, во-вторых, у нас команды разные. Я не слышал в СМИ, с какой командой он готов заходить. Знаю, что его поддерживают Сергей Чепиков , Анатолий Алябьев и Александр Иванович Тихонов . Я не против этих людей, но у меня своя команда и своё видение. Я иду на выборы не против Володи Драчёва, а просто со своей командой. Время покажет, кто соберёт большую поддержку регионов. Если у меня не сложится, я готов работать и в его команде.

Позову ли его в правление в случае своей победы? Не вижу в этом проблемы. У него большой опыт в биатлоне в качестве спортсмена и большой опыт управленца. Он знает, как принимаются решения. Люди с таким опытом нам очень важны. Не в обиду будет сказано нашим старшим товарищам, но наше поколение переняло их хороший опыт, обрело свой и готово уже к руководящей роли. Считаю, что структуры в СБР нужно омолаживать", — сказал Майгуров.

Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» позже.