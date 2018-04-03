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Майгуров: если у меня не сложится, я готов работать и в команде Драчёва
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Майгуров: если у меня не сложится, я готов работать и в команде Драчёва 

Чемпионат.com 1 час назад
Вице-президент Международного союза биатлонистов, кандидат на пост президента Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову рассказал о противостоянии на предстоящих выборах с Владимиром Драчёвым.
«Пока не было официального решения со стороны действующего президента, я не торопил события. Мне было важно понять, будет ли выдвигаться Александра Михайлович Кравцов. Об инициативе Володи Драчёва я знал давно. В Тюмени мы обсуждали с коллегами и ещё пару кандидатур, которые можно было выдвинуть на этот пост, но в итоге остановились на мне. На следующий день по завершении этапа Кубка мира я объявил о своих планах.
Мне не было конкретного предложения со стороны Драчёва, во-вторых, у нас команды разные. Я не слышал в СМИ, с какой командой он готов заходить. Знаю, что его поддерживают Сергей Чепиков, Анатолий Алябьев и Александр Иванович Тихонов. Я не против этих людей, но у меня своя команда и своё видение. Я иду на выборы не против Володи Драчёва, а просто со своей командой. Время покажет, кто соберёт большую поддержку регионов. Если у меня не сложится, я готов работать и в его команде.
Позову ли его в правление в случае своей победы? Не вижу в этом проблемы. У него большой опыт в биатлоне в качестве спортсмена и большой опыт управленца. Он знает, как принимаются решения. Люди с таким опытом нам очень важны. Не в обиду будет сказано нашим старшим товарищам, но наше поколение переняло их хороший опыт, обрело свой и готово уже к руководящей роли. Считаю, что структуры в СБР нужно омолаживать", — сказал Майгуров.
Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» позже.
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