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Лионель Месси: желания и энтузиазма больше с каждым днем
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Лионель Месси: желания и энтузиазма больше с каждым днем 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о своей мотивации. По словам форварда, у него еще много целей, которых бы он хотел достичь. Также Месси отметил, что пока не знает, сколько еще сможет играть в футбол, но желание все еще есть.
"Сколько мне осталось играть? Это очень сложный вопрос. Я не знаю, надеюсь, у меня впереди еще несколько лет. Желания и энтузиазма все больше с каждым днем, — сказал Месси, которого цитирует «Спорт-экспресс». — У меня еще есть много целей, которых я хотел бы достичь".
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