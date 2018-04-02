Хоккеисты категории 40+ представят Кострому на «Ночной лиге» в Сочи

С 3 по 17 мая в Сочи состоится финал седьмого всероссийского фестиваля «Ночная хоккейная лига». И в ней примет участие команда костромичей, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Костромская сборная «КТК» обыграла команду «Планета» из Буя со счётом 4:3, набрав 45 очков из 48 возможных. Таким образом, костромские спортсмены стали первыми в турнирной таблице дивизиона «Любитель 40+».

«Ночная хоккейная лига» — это российская любительская спортивная организация, а фактически — любительский чемпионат страны по хоккею. По инициативе Президента ее организовали в 2011 году.

Отборочные этапы фестиваля всегда проходят в субъектах РФ, а финальный — в Сочи. Соревнования идут по трем дивизионам: «Любитель 40+», «Любитель 18+ Лига Мечты», «Любитель 18+ Лига Надежд».