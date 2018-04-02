Самые яркие цитаты 24-тура РФПЛ

Манчини, Каррера, Сёмин и Дзюба — в хит-параде самых пламенных острословов 24-го тура чемпионата России.

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