Максим Деменко: Результаты в последних матчах стали определяющим фактором в увольнении Шалимова

— Вовремя ли руководство приняло это решение? Эта тема уже обсуждалась, но никто не ожидал, что это произойдет именно сейчас. Думали, что до конца чемпионата дотерпят. Однако после последней ничьей с «Анжи», которая стала второй уже за последнее время, с отставкой не стали затягивать. Сергей Николаевич взвесил все шансы на попадание в Лигу чемпионов, не говоря уже о чемпионстве в премьер-лиге, и принял решение.

Результаты в последних матчах (две ничьи, одно поражение — прим. ред.) стали определяющим фактором в увольнении тренера? Однозначно. Предполагаю, что у Шалимова и Галицкого состоялся разговор, где были обговорены цели на сезон — Лига чемпионов. В последних трех турах было потеряно слишком много очков, — цитирует Деменко портал Euro-Football.Ru

Ранее стало известно, что «Краснодар» отправил в отставку Шалимова. Временно исполнять его обязанности будет Олег Фоменко

Напомним, Игорь Шалимов тренировал «Краснодар» с сентября 2016 года. За это время команда провела 66 официальных матчей, одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.