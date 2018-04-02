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Алессандро Дель Пьеро: «Этот год может стать годом Дибалы»
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Алессандро Дель Пьеро: «Этот год может стать годом Дибалы» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отметил, что каждый сезон форвард Пауло Дибала поднимает свой уровень. Дель Пьеро также добавил, что Дибала — очень хороший парень и невероятный талант.
— Каждый год Дибала поднимает свой уровень, — цитирует Goal Дель Пьеро. — В начале этого сезона он выдал прекрасный старт, забивая в среднем два гола за игру.
Он очень хороший парень и невероятный талант. С каждым сезоном он растет, поэтому, возможно, этот год станет годом Дибалы. Будет интересно понаблюдать за тем, как сезон для него закончится.
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