Алессандро Дель Пьеро: «Этот год может стать годом Дибалы»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отметил, что каждый сезон форвард Пауло Дибала поднимает свой уровень. Дель Пьеро также добавил, что Дибала — очень хороший парень и невероятный талант.

— Каждый год Дибала поднимает свой уровень, — цитирует Goal Дель Пьеро. — В начале этого сезона он выдал прекрасный старт, забивая в среднем два гола за игру.

Он очень хороший парень и невероятный талант. С каждым сезоном он растет, поэтому, возможно, этот год станет годом Дибалы. Будет интересно понаблюдать за тем, как сезон для него закончится.