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Максим Сурайкин планирует побороться за пост мэра Москвы
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Максим Сурайкин планирует побороться за пост мэра Москвы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: KM.RU
Председатель партии «Коммунисты России» и экс-кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин намерен снова участвовать в выборах. Теперь он решил претендовать на пост мэра Москвы — во второй раз в своей политической карьере.
"Безусловно, я москвич и пять лет назад я выдвигался, поэтому это мой родной город, конечно, хотелось бы побороться за его будущее счастье. Вопрос моего участия будет решать пленум, политбюро ближе к ситуации", — цитирует политика РИА Новости.
Он заверил, что партия в любом случае выдвинет кандидата в столице. «А вот соберем ли мы муниципальный фильтр, конечно, пока не известно», — отметил Сурайкин.
На выборах президента России Максим Сурайкин занял шестое место с результатом 0,68% голосов.
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