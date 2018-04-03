Максим Сурайкин планирует побороться за пост мэра Москвы

Председатель партии «Коммунисты России» и экс-кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин намерен снова участвовать в выборах. Теперь он решил претендовать на пост мэра Москвы — во второй раз в своей политической карьере.

"Безусловно, я москвич и пять лет назад я выдвигался, поэтому это мой родной город, конечно, хотелось бы побороться за его будущее счастье. Вопрос моего участия будет решать пленум, политбюро ближе к ситуации", — цитирует политика РИА Новости

Он заверил, что партия в любом случае выдвинет кандидата в столице. «А вот соберем ли мы муниципальный фильтр, конечно, пока не известно», — отметил Сурайкин.

На выборах президента России Максим Сурайкин занял шестое место с результатом 0,68% голосов.