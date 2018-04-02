Хави Мартинес: Мы должны сыграть в атакующий футбол с «Севильей», но при этом сохранить правильный баланс

«Мы должны отдать все силы. Мы должны сыграть в атакующий футбол, но при этом сохранить правильный баланс.

Мы в хорошей форме и хотим снова выиграть Лигу чемпионов. Мы думаем шаг за шагом и это является ключом к успеху.

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Юпп (Хайнкес) мне очень помог. Он нам как отец — помогает и на поле и в жизни. Мы очень счастливы с ним.

»Севилья» играет очень хорошо, у них хороший состав. Это великолепная команда», — цитирует Мартинеса официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Матч «Севилья» — «Бавария» состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.