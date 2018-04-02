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Хави Мартинес: Мы должны сыграть в атакующий футбол с «Севильей», но при этом сохранить правильный баланс
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Хави Мартинес: Мы должны сыграть в атакующий футбол с «Севильей», но при этом сохранить правильный баланс 

Советский спорт 1 час назад
«Мы должны отдать все силы. Мы должны сыграть в атакующий футбол, но при этом сохранить правильный баланс.
Мы в хорошей форме и хотим снова выиграть Лигу чемпионов. Мы думаем шаг за шагом и это является ключом к успеху.
Хаби Алонсо: „Бавария“ — фаворит в противостоянии с „Севильей“, но это ничего не значит
Юпп (Хайнкес) мне очень помог. Он нам как отец — помогает и на поле и в жизни. Мы очень счастливы с ним.
»Севилья» играет очень хорошо, у них хороший состав. Это великолепная команда», — цитирует Мартинеса официальная группа «Баварии» Вконтакте.
Матч «Севилья» — «Бавария» состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.
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