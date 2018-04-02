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«Единая Россия» начала прием заявлений для участия в предварительном голосовании
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«Единая Россия» начала прием заявлений для участия в предварительном голосовании 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
В «Единой России» стартовал прием заявлений для участия во внутрипартийном предварительном голосовании (ПГ) по отбору кандидатов для участия в осенних региональных выборах.
Прием заявок продлится до 8 мая. В регионах уже созданы организационные комитеты, которые будут курировать проведение ПГ, сообщает пресс-служба партии.
Единый день ПГ состоится 3 июня по открытой модели, которая предусматривает голосование всех совершеннолетних жителей избирательного округа. Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный, основное требование — отсутствие судимости и активов за рубежом.
«Результаты выборов президента доказали право «Единой России» называться президентской партией. Осенью нам предстоит доказать этот статус на региональных и муниципальных кампаниях. Стратегически перед нами стоят две ключевые задачи. Первая — сохранить и нарастить свой мобилизационный потенциал, наработанный в период весенней кампании. Вторая — подойти к сентябрю в максимально обновленном, востребованном для наших избирателей виде», — заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
По его словам, особое внимание в выборных регионах необходимо уделить мероприятиям, связанным с ребрендингом партии, который будет проводиться весной. Также Турчак подчеркнул, что в ходе президентской кампании «Единой России» удалось сформировать уникальную базу сторонников, эффективность которой будет опробована 3 июня.
«В ходе процедуры будет действовать открытая модель ПГ. Она наиболее прозрачна для избирателей, максимально ограничивает кулуарность и возможность использования административного ресурса. Более того, такая модель оптимальна для новых лиц и молодых лидеров. Хочу сразу подчеркнуть, что мы сделаем все, чтобы не допустить возможности переигрывания результатов ПГ, давления на участников», — сказал Турчак. Впервые процедура ПГ была проведена в 2006 году на региональном уровне. В 2016 году в преддверии выборов в Государственную думу на счетные участки пришли более 10,5 млн граждан России — 9,59% от всех избирателей. В 2017 году в единый день предварительного голосования свои голоса отдали 12,6 млн человек, или 9,38%.
В 2018 году в стране пройдет 77 кампаний в 49 субъектах России. В 21 регионе пройдут выборы высших должностных лиц, в 16 — кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12 — кампании по избранию депутатов административных центров, в 7 — выборы глав административных центров. Также пройдет 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26,7 тыс. мандатов. Состоятся и досрочные выборы пяти депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам.
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