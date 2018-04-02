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Клопп раскрыл секрет успеха Салаха
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Клопп раскрыл секрет успеха Салаха 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил взлёт Мохамеда Салаха в этом сезоне.
"Думаю, прорыв Салаха обусловлен тем, как наша команда играет, и как парни взаимодействуют с ним на поле. Они видят в нём важного футболиста и играют на него, закрывая глаза на личные амбиции. За него работают в обороне, благодаря этому он регулярно оказывается на ударных позициях.
Некоторые голы Мохамед забил, обводя по пять человек, и я не могу сказать, что вклад партнёров был здесь определяющим. Но много мячей он забил именно благодаря этому. Верю, что командные действия позволили ему сделать качественный шаг вперёд. Пока всё складывается здорово", — резюмировал Клопп.
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