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Президент российской Премьер-лиги раскритиковал ростовский стадион, где будут тренироваться бразильцы
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Президент российской Премьер-лиги раскритиковал ростовский стадион, где будут тренироваться бразильцы 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Состояние поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова снова вызвало шквал критики. 1 апреля здесь встречались ФК «Ростов» и ЦСКА.
— Безобразное поле в Ростове. Это никуда не годится, — цитируют президента российской футбольшой Премьер-лиги Сергея Прядкина РИА «Новости».
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «армейцев». В последний раз они побеждали желто-синих в Ростове 12 лет назад.
— Если учитывать качество поля, мы показали неплохую игру. Много приходилось бороться, множество было верховой игры. Считаю, что мы заслуженно победили, потому что пытались организовывать и позиционные, и быстрые атаки, независимо от качества поля, — цитирует главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко портал Rusfootball.
Перед матчем стадионом остался недоволен и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что еще в начале марта было понятно, что газон некачественный, но выразил надежду, что до середины апреля его все же удастся улучшить.
Желто-синие провели на «Олимпе-2» свой последний матч, в дальнейшем команда будет играть на «Ростов-Арене». Но жизнь старого стадиона на этом не заканчивается — здесь по-прежнему будут проводить матчи и тренировки других команд. А во время чемпионата мира по футболу на «Олимпе-2» будут тренироваться сборные Швейцарии и Бразилии. К ЧМ здесь должны появиться новые тренажеры, брусья, разное спортивное и медицинское оборудование. Возможно, к мундиалю в спортивном комплексе все же наведут порядок, и после чемпионата молодые ростовские футболисты получат отличную базу для занятий.
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