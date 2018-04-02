Юрген Клопп: Прорыв Салаха обусловлен тем, как играет «Ливерпуль»

«Думаю, прорыв Мо (Салаха) обусловлен тем, как наша команда играет и как парни с ним взаимодействуют на поле. Они видят в нем важного футболиста и играют на него, закрывая глаза на личные амбиции. За него работают в обороне, благодаря этому он регулярно оказывается в ударных позициях.

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Некоторые голы он забил, обводя по пять человек, и я не могу сказать, что вклад партнеров был здесь определяющим. Но много мячей он забил именно благодаря этому. Верю, что командные действия позволили ему сделать качественный шаг вперед. Пока все складывается здорово», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.