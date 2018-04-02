Ещё
Юрген Клопп: Прорыв Салаха обусловлен тем, как играет «Ливерпуль»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрген Клопп: Прорыв Салаха обусловлен тем, как играет «Ливерпуль» 

Советский спорт 1 час назад
«Думаю, прорыв Мо (Салаха) обусловлен тем, как наша команда играет и как парни с ним взаимодействуют на поле. Они видят в нем важного футболиста и играют на него, закрывая глаза на личные амбиции. За него работают в обороне, благодаря этому он регулярно оказывается в ударных позициях.
»Ливерпуль» потребует у «Реала» 200 миллионов евро за Салаха
Некоторые голы он забил, обводя по пять человек, и я не могу сказать, что вклад партнеров был здесь определяющим. Но много мячей он забил именно благодаря этому. Верю, что командные действия позволили ему сделать качественный шаг вперед. Пока все складывается здорово», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне 25-летний Мохаммед Салах провел 42 матча за «Ливерпуль» и забил 37 мячей при 12 голевых передачах.
Советский спорт: последние новости
Пабло Сарабия: Если используем свои сильные стороны, то можем пройти «Баварию» Карлссон, Раанта, Айкел - три звезды недели НХЛ Максим Деменко: Результаты в последних матчах стали определяющим фактором в увольнении Шалимова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA против турниров в РФ28
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение