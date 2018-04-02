Хави Мартинес: «Севилья» была явно лучше подтверждение, это показывает, как она опасна» 

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес лестно отозвался о «Севильи» в преддверии матча с ней в 1/4 финала Лиги чемпионов.
”Севилья” растет и растет в последние годы. Особенно с тех пор, как я переехал в Германию. Они выиграли несколько еврокубков подряд и это делает их, без сомнений, одним из самых опасных соперников, которого мы могли получить.
Лучшее подтверждение опасности «Севильи» — ее игра с «Барселоной» в субботу. Из-за игры с «Дортмундом» я посмотрел только второй тайм, но на мой взгля «Севилья» была явно лучше. Искренне считаю, что в нашем противостоянии шансы 50-на-50", — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.