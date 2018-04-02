Хави Мартинес: «Севилья» была явно лучше подтверждение, это показывает, как она опасна»

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес лестно отозвался о «Севильи» в преддверии матча с ней в 1/4 финала Лиги чемпионов.

”Севилья” растет и растет в последние годы. Особенно с тех пор, как я переехал в Германию. Они выиграли несколько еврокубков подряд и это делает их, без сомнений, одним из самых опасных соперников, которого мы могли получить.