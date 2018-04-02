Ещё
Александр Бубнов: Мат Смолова? Нужно себя держать в руках в любой ситуации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Бубнов: Мат Смолова? Нужно себя держать в руках в любой ситуации 

Советский спорт 1 час назад
— Лига, конечно, должна на это отреагировать. У нас раньше таких технических средств не было, мат не попадал в эфир. Но судьи могли за мат удалить, такая практика была. Нужно себя держать в руках в любой ситуации, это не красит никого. Была замена, и почему такая реакция? — передает слова Бубнова «Спорт FM».
Денис Черышев: Смолов — самый перспективный игрок сборной России
Напомним, что Смолов нецензурно высказался в адрес болельщиков во время замены в матче 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1). Эпизод попал в прямую трансляцию этой встречи. Позже форвард «Краснодара» принес извинения.
Советский спорт: последние новости
Юрген Клопп: Прорыв Салаха обусловлен тем, как играет «Ливерпуль» Юпп Хайнкес: Думаю, Видаль и Бернат смогут сыграть с «Севильей» Роман Павлюченко: Если что, могу возглавить «Краснодар»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA против турниров в РФ28
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение