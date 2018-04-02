Александр Бубнов: Мат Смолова? Нужно себя держать в руках в любой ситуации

— Лига, конечно, должна на это отреагировать. У нас раньше таких технических средств не было, мат не попадал в эфир. Но судьи могли за мат удалить, такая практика была. Нужно себя держать в руках в любой ситуации, это не красит никого. Была замена, и почему такая реакция? — передает слова Бубнова «Спорт FM».

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Напомним, что Смолов нецензурно высказался в адрес болельщиков во время замены в матче 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1). Эпизод попал в прямую трансляцию этой встречи. Позже форвард «Краснодара» принес извинения.