Юнармейцы детского морского центра «Каравелла» из Новосибирска определили сильнейших в военно-спортивной эстафете 

В соревнованиях приняли участие четыре экипажа, которые прошли через семь этапов: стрельба, переправа, метание гранат, поиск мин, «мышеловка», оказание первой медицинской помощи и преодоление участка условно зараженной местности в средствах индивидуальной защиты.
В период весенних каникул в Детском морском центре «Каравелла» имени А. Москаленко города Новосибирска юнармейским отрядом была организованна военно-спортивная эстафета.
В соревнованиях приняли участие четыре экипажа. Каждый из них прошел через семь этапов на время: стрельба, переправа, метание гранат, поиск мин, «мышеловка», оказание первой медицинской помощи и преодоление участка условно зараженной местности в средствах индивидуальной защиты.
В ходе соревнований ребята проявили хорошую физическую готовность, продемонстрировав ловкость, силу, выносливость и меткость.