Евгений Ловчев: Фернандо забивает, как Цымбаларь

«НАСТОЯЩИМ КУДЕСНИКОМ ШТРАФНЫХ БЫЛ СЕРЕБРЯННИКОВ»

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Фернандо опять забил со штрафного. Меня просят сравнить это его с кем-нибудь из спартаковцев прошлых лет. В мое время часто бил штрафные Коля Осянин, он, кстати, стал лучшим бомбардиром в 1969 году, когда мы чемпионами стали. Но он бил просто на силу, иногда такие удары проходили. А вот настоящим кудесником исполнения штрафных был капитан киевского «Динамо» Витя Серебрянников. Он закручивал мяч в девятку, забил в том сезоне голов восемь. Но Анзор Кавазашвили придумал, как с этим бороться. Он раздвигал стенку: трое закрывали один угол ворот, трое — другой, а сам стоял посредине и контролировал оба угла. И вот в конце чемпионата играем в Киеве. Нам нужна только победа. Штрафной, Серебрянников закручивает в девятку — Анзор достает. Судье что-то не понравилось, он требует штрафной перебить. Витя закручивает в другую девятку — Анзор опять достает.

Говоря про штрафные, все вспоминают знаменитый золотой удар Валеры Шмарова в ворота киевлян в чемпионате СССР 1989 года. Но все же Валера штрафные не часто бил. Вообще, из «Спартака» 80-х не могу вспомнить что кто-то был специалистом по штрафным. А вот в 90-х их классно исполнял Илья Цымбаларь — на технику, с подкруткой.

«ДЗЮБА — ПРИРОЖДЕННЫЙ БОМБАРДИР»

«Динамо» обыграло «Арсенал». Отмечу, что в нижней части турнирной таблицы развернулась интересная борьба. Мы не видим никакого «болота». И радует что опять забил Дзюба.

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Вчера Черчесов был гостем в передаче у Черданцева. Возникла тема, что не приглашения Дзюбы в сборную, мол, все из-за того, что Артем когда-то спародировал главного тренера. На что Станислав логично заметил: «Кокорин тоже показывал усы, но я же его беру». И объяснил: Дзюба больше года не играл, он только набирает ход. А затем ответил и по поводу Шатова, которого тоже не пригласил. «Шатов долгое время был без игровой практики».

Дзюба — прирожденный бомбардир, человек штрафной площади. У него соответствующая комплекция, он всегда много забивал — в детстве, юности. Он не ведет игру, всегда нацелен только на ворота. В этом плане Артем похож на Павлюченко.

Дзюба всегда играет лучше, когда ему надо что-то доказывать. Так было в «Томи» и «Ростове». А сейчас он доказывает Манчини, что тот по ошибке его списал, и Черчесову, потому что мечтает сыграть на чемпионате мира. И уверен, что Дзюба сыграет за сборную.

«НЕДОВОЛЬНЫЙ МАНЧИНИ»

«Зенит» , наконец, выиграл. И вместо того, чтобы радоваться этому факту, Манчини высказал недовольство условиями проведения матча. Возможно, Манчини уже себя так настроил, что в России все плохо, все ему не нравится, но это настроение передается команде. Манчини вечно всем недоволен, но когда же руководство «Зенита» выскажет недовольство работой Манчини?

«ПОЧЕМУ СУДЬИ ПРОЩАЮТ ВЕРНБЛУМА?»

Не раз говорил, что у ЦСКА проблемы с нападением. В такой ситуации выходит на первый план волевые игроки, такие, как Вернблум. Не случайно, именно он все чаще стал забивать решающие голы.

Но не могу в очередной раз не сказать о его поведении. Он орет на судей, размахивает у них перед лицом руками. Почему судьи позволяют Вернблуму так себя вести? Если шведу такое позволяется, то арбитры скоро получат такое же поведение от других.