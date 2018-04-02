Юпп Хайнкес: Думаю, Видаль и Бернат смогут сыграть с «Севильей»

«В 2013 году у нас была сплоченная команда с целым рядом ярких личностей в составе. Сейчас у нас снова великолепная смесь.

Мы относимся к „Севилье“ с огромным уважением. Это очень волевая команда, играющая классно и агрессивно.

Видаль и Бернат тренировались в общей группе и думаю, что завтра они смогут сыграть.

Хави (Мартинес) — великолепный опорный полузащитник. Когда он играет с уверенностью в своих силах, то является одним из лучших в мире», — цитирует Хайнкеса официальный сайт «Баварии».

Матч «Севилья» — «Бавария» состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.