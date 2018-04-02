Ещё
Кейн: «Тоттенхэм» должен выиграть Кубок Англии, чтобы сезон получился успешным"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейн: «Тоттенхэм» должен выиграть Кубок Англии, чтобы сезон получился успешным" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о целях команды.
"Попадание в Лигу чемпионов является обязательным, и мы находимся в отличном положении. Также «Тоттенхэм» должен постараться выиграть Кубок Англии. Если мы сделаем это, то сможем сказать, что сезон получился успешным. Очевидно, что «Манчестер Сити» в этом году ушёл в серьёзный отрыв в Премьер-лиге. Они заслуженно станут чемпионами.
Нам важно каждый год попадать в Лигу чемпионов. Мы не хотим быть командой, которая успешна один-два года, а затем падает вниз. Мы заслуживаем постоянно выступать в Лиге чемпионов. В этом сезоне мы показали, что способны конкурировать с лучшими", — цитирует Кейна Sky Sports.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Хайнкес: "У "Реала" нет шансов купить Левандовски" Деменко: ''Краснодару'' нужен тренер-деспот, например, Черчесов'' "Анжи" сравнил Данченко с Месси, Салахом и Ибрагимовичем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA против турниров в РФ28
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение