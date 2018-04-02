Кейн: «Тоттенхэм» должен выиграть Кубок Англии, чтобы сезон получился успешным"

"Попадание в Лигу чемпионов является обязательным, и мы находимся в отличном положении. Также «Тоттенхэм» должен постараться выиграть Кубок Англии. Если мы сделаем это, то сможем сказать, что сезон получился успешным. Очевидно, что «Манчестер Сити» в этом году ушёл в серьёзный отрыв в Премьер-лиге. Они заслуженно станут чемпионами.

Нам важно каждый год попадать в Лигу чемпионов. Мы не хотим быть командой, которая успешна один-два года, а затем падает вниз. Мы заслуживаем постоянно выступать в Лиге чемпионов. В этом сезоне мы показали, что способны конкурировать с лучшими", — цитирует Кейна Sky Sports.