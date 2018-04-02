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Юпп Хайнкес: «Бавария» не будет играть на ничью. Вспомните, чем все закончилось для «МЮ»
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Юпп Хайнкес: «Бавария» не будет играть на ничью. Вспомните, чем все закончилось для «МЮ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи» заявил, что его команду не испугают болельщики соперника. Также специалист заявил, что мюнхенцы намерены играть только на победу.
— За свою богатую историю «Бавария» провела множество важных матчей при переполненных трибунах по всему миру, — цитирует сайт УЕФА Хайнкеса. — Моих ребят не испугает атмосфера, которую создадут поклонники «Севильи».
Уверен, это будет замечательный опыт для футболистов обеих команд. Именно ради таких матчей мы и трудимся в поте лица. Конечно, ни на какую ничью играть мы не будем. «Бавария» всегда нацелена на победу. Просто вспомните, чем все закончилось для "Манчестер Юнайтед", который как раз и увез из Севильи нулевую ничью.
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