Юпп Хайнкес: «Бавария» не будет играть на ничью. Вспомните, чем все закончилось для «МЮ»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи» заявил, что его команду не испугают болельщики соперника. Также специалист заявил, что мюнхенцы намерены играть только на победу.

— За свою богатую историю «Бавария» провела множество важных матчей при переполненных трибунах по всему миру, — цитирует сайт УЕФА Хайнкеса. — Моих ребят не испугает атмосфера, которую создадут поклонники «Севильи».